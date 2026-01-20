Μέτσολα: Η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει στη στήριξη του ΕΚ

Η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος του Σώματος Ρομπέρτα Μέτσολα, καλωσορίζοντας στην ολομέλεια, στο Στρασβούργο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει της παρουσίασης του προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Σε αυτή την αίθουσα, δεν μιλάμε για ένα κυπριακό πρόβλημα, αλλά για ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα στο πλευρό σας για ένα ενιαίο κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και ριζωμένη στις κοινές μας αξίες και το δίκαιο της ΕΕ», υπογράμμισε η κ. Μέτσολα.

Σημείωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την Ευρώπη και για τον κόσμο. «Ένα πράγμα που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι οι επόμενοι έξι μήνες δεν θα είναι εύκολοι, αλλά είμαστε ευγνώμονες που σας έχουμε στο τιμόνι όσο η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει ό,τι διαδραματίζεται», είπε.

Είπε, επιπλέον, ότι η Ευρώπη θα παραμείνει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της, στη διευκόλυνση της ζωής των οικογενειών και των επιχειρήσεων και στη διασφάλιση ότι τα συστήματά μας μπορούν να προσαρμοστούν στις σημερινές πραγματικότητες. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να ενισχύουμε τη δέσμευση της Ευρώπης στην ασφάλεια και την άμυνά μας, διασφαλίζοντας ότι η φωνή μας θα παραμείνει ισχυρή στην παγκόσμια σκηνή, πρόσθεσε η κ. Μέτσολα.

«Ο δρόμος μας θα συνεχίσει να δοκιμάζεται. Και γνωρίζω ότι με την εμπειρία σας, τελώντας υπό πίεση η Ευρώπη θα συνεχίσει να επιδεικνύει ενότητα, αποφασιστικότητα και σαφήνεια - και να παραμένει η πυξίδα που γνωρίζουμε», σημείωσε.

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Κύπρου, η κ. Μέτσολα, με καταγωγή από τη Μάλτα, είπε «από ένα περήφανο παιδί της Μεσογείου προς ένα άλλο, γνωρίζω ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλή θέση για να μας οδηγήσει μπροστά. Βοηθάτε στη σύνδεση της Ευρώπης με τον κόσμο, κατανοείτε από πρώτο χέρι πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και ξέρετε πώς να φέρνετε τους ανθρώπους κοντά για να οικοδομήσουν τις λύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη».

Σημείωσε, επιπλέον, ότι τους επόμενους μήνες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά. «Θα κάνουμε τα επόμενα βήματα για να ενισχύσουμε το Σύμφωνό μας για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας ώστε η Ευρώπη να λειτουργεί καλύτερα για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις καθώς διαμορφώνουμε τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μας. Και θα ενισχύσουμε την ασφάλειά μας σε όλα τα μέτωπα, από την αμυντική ετοιμότητα έως την ενεργειακή ανεξαρτησία· από την υποστήριξη της Ουκρανίας έως την εξεύρεση προόδου στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της διατλαντικής σχέσης», είπε.

