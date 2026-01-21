Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρατά κλειστά τα χαρτιά της για την υπόθεση Φειδία - Επικαλείται προστασία των ερευνών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με απάντηση σε σχετικό ερώτημα, «κατά γενικό κανόνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, ούτε επιβεβαιώνουμε δημόσια ποιες υποθέσεις επεξεργαζόμαστε. Αυτό γίνεται για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις πιθανές τρέχουσες διαδικασίες και την έκβασή τους,» τονίζει εκπρόσωπος του EPPO.

Δεν σχολιάζει επί της υπόθεσης του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά την πάγια τακτική της EPPO για λόγους προστασίας των ερευνών.

Σύμφωνα με απάντηση σε σχετικό ερώτημα του ΚΥΠΕ, «κατά γενικό κανόνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, ούτε επιβεβαιώνουμε δημόσια ποιες υποθέσεις επεξεργαζόμαστε. Αυτό γίνεται για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις πιθανές τρέχουσες διαδικασίες και την έκβασή τους,» τονίζει εκπρόσωπος του EPPO.

Η εκπρόσωπος συμπληρώνει ότι σε περίπτωση που μπορούν να πουν οτιδήποτε για ερευνες σε εξέλιξη, αυτό γίνεται με πρωτοβουλία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

