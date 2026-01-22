Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντός του 2026 οι «βουλευτικές» λέει εταίρος της «κυβέρνησης» στα κατεχόμενα

Εντός του 2026, αντί τον Ιανουάριο του 2027, θα γίνουν οι «βουλευτικές εκλογές», δήλωσε ο Φικρί Ατάογλου, «αναπληρωτής πρωθυπουργός», «υπουργός τουρισμού» και πρόεδρος του «συγκυβερνώντος» ΔΚ, λέγοντα ότι δεν κρίνει σκόπιμο να αναφερθεί στο πότε ακριβώς, καθώς το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί μεταξύ των εταίρων τη «κυβέρνησης».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε δηλώσεις του σε διαδικτυακή εκπομπή της Κίπρις ποστασί σήμερα το πρωί, ο κ. Ατάογλου ανέφερε επίσης ότι το δημοψήφισμα για «συνταγματικές τροποποιήσεις» που έχει ζητήσει ο «πρόεδρος» του «ανωτάτου δικαστηρίου», ώστε να προχωρήσουν σε «δικαστική» μεταρρύθμιση, θα μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα με τις «βουλευτικές». Να σημειωθεί ότι ο «πρόεδρος του ανωτάτου» ζήτησε χωριστό δημοψήφισμα, μόνο για την τροποποίηση του «συντάγματος».

Κατά τον κ. Ατάογλου οι δύο διαδικασίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν ταυτόχρονα και δεν υπάρχει «συνταγματικό» εμπόδιο σε αυτό. Για το θέμα της οριζόντιας (ή μεικτής) ψηφοφορίας, που συζητείται στα κατεχόμενα, είπε ότι θα γίνει σχετική συζήτηση με όλα τα κόμματα και υπενθύμισε ότι πολλές ψήφοι σε προηγούμενες «εκλογές» έχουν κριθεί άκυρες. «Εάν η πρακτική είναι κακή μόνο και μόνο επειδή θέλω να έχω μεικτή ψηφοφορία, δεν πρέπει να πω ναι σε αυτήν» είπε.

Ο κ. Ατάογλου είπε επίσης ότι επί Ερσίν Τατάρ υπήρχε η ιδέα, το παλιό κτίριο της «βουλής» και το «προεδρικό» να μετατραπούν σε μουσεία, αλλά ο νυν Τ/κ ηγέτης έχει διαφορετική άποψη για το παλιό «προεδρικό», στην οποία δεν αναφέρθηκε.

