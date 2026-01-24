Εξήγγειλε υποψηφιότητα με το Volt ο Ανδρέας Σουτζιής: «Δεν χαρίζουμε πατρίδες»

Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Volt στην επαρχία Λεμεσού εξήγγειλε ο Ανδρέας Σουτζιής με ανάρτηση στο Facebook.

«Η απόφασή μου αυτή», πρόσθεσε, «πηγάζει από την ανάγκη για ουσιαστική εκπροσώπηση, ειλικρίνεια και ορθολογισμό στην πολιτική και συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πιστεύω σε μια πολιτική που ακούει, ενώνει και διεκδικεί – με σεβασμό στους πολίτες και έμφαση στη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη την κοινωνική συνοχή και την συμπερίληψη».

Αυτούσια η δήλωση του Ανδρέα Σουτζιή:

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,

Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις δυνατότητες των ανθρώπων του τόπου μας, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το VOLT Κύπρου στην επαρχία Λεμεσού.

Η απόφασή μου αυτή πηγάζει από την ανάγκη για ουσιαστική εκπροσώπηση, ειλικρίνεια και ορθολογισμό στην πολιτική και συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πιστεύω σε μια πολιτική που ακούει, ενώνει και διεκδικεί – με σεβασμό στους πολίτες και έμφαση στη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη την κοινωνική συνοχή και την συμπερίληψη.

Υπόσχομαι ότι θα εργαστώ με συνέπεια και διαφάνεια για ένα καλύτερο αύριο, δίνοντας φωνή στους ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουμε μπροστά με σχέδιο, αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Δίνοντας φωνή σε όλους εμάς που δεν ξεγράφουμε και δεν χαρίζουμε πατρίδες .

Σε όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για μια κοινή πατρίδα.

Για Ελληνοκύπριους, Τουρκοκυπρίους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους.

Σας καλώ να συμπορευτούμε σε αυτή την προσπάθεια σε αυτή την πορεία προς το μέλλον.

Με εκτίμηση,

Αντρέας Σουτζιής