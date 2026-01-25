Κόμπος: Θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για θετικά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου–ΗΑΕ

Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και τα περιθώρια ώστε να προκύψουν θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής επίσκεψης εργασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Σχεδίου Δράσης μεταξύ των δυο χωρών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόμπος σημειώνει ότι η επίσκεψη του ιδίου, του Υπουργού Ενέργειας, της Υπουργού Γεωργίας, και του Υφυπουργού Καινοτομίας στο Άμπου Ντάμπι, η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο, ήταν συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο, και της υπογραφής της στρατηγικής συμφωνίας Κύπρου-ΗΑΕ.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι την Παρασκευή υπέγραψε με τον ομόλογό του τη συμφωνία-ομπρέλα που αφορά τη στρατηγική συνεργασία σε θέματα ενέργειας.

Σημείωσε ότι το Σάββατο οι Κύπριοι Υπουργοί είχαν συναντήσεις με τον Υπουργό Επενδύσεων, με τον Υπουργό Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με τον Επικεφαλής του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, καθώς επίσης και με τον Επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Ενέργειας.

«Συζητήσαμε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το ενεργειακό πεδίο, που αφορούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις αφαλατώσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία αιχμής», είπε. «Σκοπός είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και όλο το περιθώριο το οποίο μπορεί να υπάρξει σε σχέση με την απόδοση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, «η βούληση και από τις δύο πλευρές σε πολιτικό επίπεδο είναι απτή, είναι δεδομένη».

Κλείνοντας, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι «θα συνεχιστεί η προσπάθεια» και θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια τα οποία μπορεί να υπάρξουν, ώστε να προκύψουν θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα.