Η Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών καλεί τον Φειδία να τοποθετηθεί με σεβασμό και θεσμική υπευθυνότητα

Η Ομοσπονδία ζητά θεσμική υπευθυνότητα μετά από σχόλιο για άτομα με νοητική αναπηρία σε διαδικτυακή εκπομπή

Να τοποθετηθεί με θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία του λόγου του και τον ρόλο που διαδραματίζει στη δημόσια σφαίρα, καλεί τον Φειδία Παναγιώτου η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών (Special Olympics Cyprus) σε σχέση με το σχόλιο του σε διαδικτυακή εκπομπή που αφορούσε άτομα με νοητική αναπηρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η χρήση γλώσσας που υποτιμά, απαξιώνει ή γελοιοποιεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, δεν συνάδει με τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής συμμετοχής και της συμπερίληψης. Τέτοιες εκφράσεις, σημειώνει η Ομοσπονδία, ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και υπονομεύουν τις θεσμικές και κοινωνικές προσπάθειες για την ισότιμη ένταξη αυτών των ατόμων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως ο δημόσιος λόγος προσώπων με θεσμικό ρόλο και κοινωνική επιρροή φέρει αυξημένη ευθύνη, καθώς συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Η απόδοση τέτοιων εκφράσεων σε πρόθεση χιούμορ ή σε μεμονωμένη αστοχία λόγου, δεν αναιρεί τη βαρύτητα του περιεχομένου ούτε τον αντίκτυπο που αυτό έχει στον δημόσιο διάλογο και στην κοινωνική αντίληψη, αναφέρει η Ομοσπoνδία.

Στη συνέχεια, καλεί τον κ. Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί με θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία του λόγου του και τον ρόλο που διαδραματίζει στη δημόσια σφαίρα.

Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει πως η Ομοσπονδία παραμένει προσηλωμένη στον θεσμικό της ρόλο για την προάσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με νοητική αναπηρία και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει υπεύθυνα απέναντι σε κάθε μορφή λεκτικής απαξίωσης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

