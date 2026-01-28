Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η τριμερής συνάντηση των ηγετών με Ολγκίν

Ολοκληρώθηκε η σημερινή τριμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι προσήλθε με συγκεκριμένη πρόταση πέντε σημείων.

Η τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Μετά το πέρας της συνάντησης η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν προέβη σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, λέγοντας ότι είναι σημαντικό ότι συνεχίζεται ο διάλογος.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η τριμερής συνάντηση ξεκίνησε γύρω στις 11:15. Πρώτη αφίχθηκε η κ. Ολγκίν γύρω στις 10.47, ακολούθως έφτασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις 11.05 συνοδευόμενος από τον διαπραγματευτή της ε/κ πλευράς Μενέλαο Μενελάου. Ο κ. Έρχιουρμαν αφιχθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στις 11.08, συνοδευόμενος απο τον εκτελούντα χρέη διαπραγματευτή της τ/κ πλευράς Μεχμέτ Ντανά. Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκαν κατά την άφιξή τους η κ. Ολγκίν και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, ο οποίος αποχώρησε μετά την έναρξη της συνάντησης.

Αυτούσιο το ανακοινωθέν της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ:

Οι Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος ηγέτες, κ.κ. Χριστοδουλίδης και Ερτουγρούμαν, συναντήθηκαν σήμερα κατόπιν πρόσκλησης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο, κας Μαρία Άνχελα Χόλγκουιν, η οποία υπογράμμισε ότι ένας τέτοιος άμεσος διάλογος είναι ουσιαστικός προκειμένου να εκφραστούν απόψεις, ανησυχίες και ελπίδες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε προ-διαπραγματευτική φάση. Ο συνεχής και άμεσος διάλογος είναι απαραίτητος.

Οι ηγέτες αντάλλαξαν τις προτάσεις τους για να χαράξουν μια πορεία προς τα εμπρός με στόχο την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Οι ηγέτες εξέτασαν το έργο που έχει γίνει στον κατάλογο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν προηγουμένως τεθεί στο τραπέζι και σημείωσαν ορισμένες από τις προόδους που έχουν επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Θα συνεχίσουν τώρα τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών επί των διαφόρων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς και προς την κατεύθυνση της έναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

ΠτΔ: «Απαντήθηκαν οι τέσσερις προτάσεις του Έρχιουρμαν»

Νωρίτερα, σε δηλώσεις από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα τέσσερα σημεία που θέτει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ως προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, αναπτύσσοντας τον προβληματισμό της ε/κ πλευράς. Τόνισε ότι από την στιγμή δόθηκαν απαντήσεις σε όλα, λέγοντας ότι η ε/κ πλευρά αποδέχεται τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν και αν αυτές γίνουν αποδεκτές και από την τ/κ πλευρά, τότε 70-80% του Κυπριακού είναι λυμένο και αυτό απαντά στα περί χρονοδιαγράμματος. Απέρριψε δε τις προκαθορισμένες συνέπειες, ενώ για την πολιτική ισότητα είπε ότι το θέμα αυτό έληξε μετά και την γραπτή δήλωση που ακολούθησε κατά την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση τότε μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών και να υπάρξει συμφωνία σε σημαντικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Πρόσθεσε δε ότι ο ίδιος μεταβαίνει στη συνάντηση με θετική διάθεση.

Στο τραπέζι οι τέσσερις προτάσεις για τη μεθοδολογία

Χθες η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Μετά το πέρας της συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η κ. Ολγκίν υπογράμμισε την έλλειψη προόδου στα ΜΟΕ, υπογραμμίζοντας πως χωρίς πρόοδο θα είναι «πολύ δύσκολο» να συγκληθεί διευρυμένη συνάντηση με τις εγγυήτριες δυνάμεις. «Προσπαθώ να πιέσω για περισσότερη πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», είπε. «Ελπίζω να υπάρξει πρόοδος. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τόση πρόοδος».

Παράλληλα με τις συνομιλίες για τα ΜΟΕ, η κ. Ολγκίν είπε ότι κατά τη σημερινή τριμερή οι ηγέτες θα συζητήσουν τις τέσσερις προτάσεις για τη μεθοδολογία που κατέθεσε ο Τ/Κ ηγέτης. «Μπορούμε να μιλήσουμε για τη μεθοδολογία, τα τέσσερα σημεία που έθεσε ο κ. Έρχιουρμαν στο τραπέζι πριν από μερικούς μήνες. […] Και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος. Αν όχι, είναι πολύ δύσκολο να οργανωθεί συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο», τόνισε.

Ιντζιρλί στη Ολγκίν: Το ΡΤΚ υπέρ της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα

Την επείγουσα ανάγκη μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα, βασισμένης στην ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, τηρώντας τις παραμέτρους του ΟΗΕ, τόνισε η Πρόεδρος το ΡΤΚ, Σίλα Ουσάρ Ιντζιρλί στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν με την οποία σναντήθηκε χθες το απόγεμα στα γραφεία του κόμματος στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, η κ. Ιντζιρλί επέστησε την προσοχή στον επείγοντα χαρακτήρα μιας διαδικασίας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα, βασισμένης σε ψηφίσματα, παραμέτρους και συγκλίσεις του ΟΗΕ. Εξήγησε τη σημασία της αύξησης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και της δημιουργίας ευνοϊκής πολιτικής ατμόσφαιρας για να είναι οι διαπραγματεύσεις προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα.

Η διαρκής ειρήνη, η σταθερότητα και η ασφάλεια στο νησί μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω διαλόγου, διαπραγμάτευσης και αμοιβαίας κατανόησης, ανέφερε η Πρόεδρος του ΡΤΚ προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στην αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και στις προσπάθειες της κ. Ολγκίν.

