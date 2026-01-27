Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δημόσια απολογία Φειδία για προσβλητικό σχόλιο σε άτομα με αναπηρίες: «Τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» (βίντεο)

«Δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη – Αναγνωρίζω δημόσια το λάθος μου», δήλωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής

Σε δημόσια απολογία προχώρησε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μετά από σχόλιο που έκανε σε βάρος ατόμου με αναπηρία και το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «εμουντάραν ούλοι να με φάσιν τζαι να σας πω την αλήθεια, τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν», αναγνωρίζοντας ότι το σχόλιό του ήταν λανθασμένο και άστοχο.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη λέξη για να χαρακτηρίσει οποιονδήποτε άνθρωπο με οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια. Όπως είπε, παρότι - κατά την έκφρασή του - η χρήση της λέξης ήταν άθελά του, αυτό δεν αναιρεί την ευθύνη που φέρει για το περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

«Θέλω να αναγνωρίσω δημόσια το λάθος μου και να πω ένα μεγάλο συγγνώμη», ανέφερε, απολογούμενος προς όσους προσβλήθηκαν από το σχόλιό του.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις από πολίτες και οργανώσεις, με πολλούς να ζητούν μεγαλύτερη ευαισθησία στον δημόσιο λόγο, ιδιαίτερα από πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Δείτε το βίντεο της ανάρτησης του:

 

