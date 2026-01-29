Αριστίνδην υποψήφια με το ΔΗΚΟ η Σόλια Πελαγία, στην επαρχία Αμμοχώστου (βίντεο)

Την υποψηφιότητα της Σόλιας Πελαγία για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρει ότι η κ. Σόλια Πελαγία θα είναι αριστίνδην υποψήφια στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η Σόλια Πελαγία, όπως είπε, προέρχεται από μια ιστορική οικογένεια της Αμμοχώστου με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική προσφορά. Πρόσθεσε δε ότι «θα ενώσει τις δικές της δυνάμεις μαζί με τις δικές μας στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, να πετύχουμε μια δίκαιη κοινωνία, να αγωνιστούμε για μια ελεύθερη Κύπρο».

Ακολούθως έλαβε το λόγο η κ. Πελαγία, η οποία ανέφερε ότι ανακοινώνει την υποψηφιότητά της με αίσθημα ευθύνης και βαθιάς αγάπης για την Αμμόχωστο.

«Στόχος μου», είπε, «να εκπροσωπήσω με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα τους ανθρώπους της επαρχίας μας, να διεκδικήσω λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα και να συμβάλω σε μια δίκαιη, σύγχρονη και βιώσιμη Κύπρο».