Υποψήφια με το ΑΛΜΑ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Ποιους θα ανακοινώσει σήμερα το Κίνημα Οικολόγων
Προς την κατεύθυνση να κατέλθει υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές κλίνει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αφήνοντας να νοηθεί ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ΑΛΜΑ. Το Κίνημα Οικολόγων ανακοινώνει σήμερα ακόμη δύο υποψήφιους, ενώ κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι προσπαθεί να κλέψει υποψήφιο που ήδη ανακοίνωσε.
