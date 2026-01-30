Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υποψήφια με το ΑΛΜΑ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Ποιους θα ανακοινώσει σήμερα το Κίνημα Οικολόγων

Προς την κατεύθυνση να κατέλθει υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές κλίνει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αφήνοντας να νοηθεί ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ΑΛΜΑ. Το Κίνημα Οικολόγων ανακοινώνει σήμερα ακόμη δύο υποψήφιους, ενώ κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι προσπαθεί να κλέψει υποψήφιο που ήδη ανακοίνωσε.

Ο κύβος ερρίφθη όπως φαίνεται και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα κατέλθει τελικά ως υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, με το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ στην επαρχία Λευκωσίας. Το ΑΚΕΛ δεν έλαβε ούτε θετική, ούτε αρνητική απάντηση στην πρόταση που κατέθεσε ενώπιον της κ. Χαραλαμπίδου πριν μερικούς μήνες και οι χθεσινές δηλώσεις της βουλεύτριας ήταν κεραυνός εν αιθρία για την Εζεκία Παπαϊωάννου. Συγκεκριμένα η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ που ήταν προσκεκλημένη στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», όταν κλήθηκε από τη δημοσιογράφο Κάτια Σάββα να απαντήσει εάν είναι σε θέση ν...

