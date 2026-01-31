Ο Γ. Εισαγγελέας άναψε το πράσινο φως για καταβολή €7 εκατ. στα κόμματα - Τα τραπεζικά εμβάσματα έγιναν χθες
Ο Γ. Ελεγκτής μπλόκαρε την καταβολή της χορηγίας προς τα κόμματα για το έτος 2026, έως ότου ξεκαθαρίσει το ζήτημα των παράνομων χορηγιών ύψους €2,6 εκατ. που έλαβαν κόμματα το 2018 και το 2021. Με γνωμάτευσή του, ο Γ. Εισαγγελέας απάλλαξε τα κόμματα από κάθε νομική ευθύνη, εκτιμώντας ότι η Δημοκρατία θα χάσει σε περίπτωση προσφυγής στη Δικαιοσύνη
