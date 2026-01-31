Ο Γ. Εισαγγελέας άναψε το πράσινο φως για καταβολή €7 εκατ. στα κόμματα - Τα τραπεζικά εμβάσματα έγιναν χθες

Με γνωμάτευσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας άναψε το πράσινο φως στην προεδρία της Βουλής για την καταβολή της κρατικής χορηγίας προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα για το έτος 2026, συνολικού ύψους €7 εκατ., η οποία είχε προηγουμένως μπλοκαριστεί από τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου. Τα χρήματα πιστώθηκαν χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κομμάτων, προσφέροντάς τους σημαντική οικονομική ανάσα. Πλέον, οδεύουν προς τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου με γεμάτα τα ταμεία, γεγονός που τους επιτρέπει να αναβαθμίσουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική και να οργανώσουν με μεγαλύτερη άνεση την προεκλογικ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!