Θανατηφόρο στην Κοφίνου: Συνελήφθη ο 51χρονος εκφορτωτής - Πώς συνέβη το εργατικό δυστύχημα

Σε εργατικό ατύχημα που συνέβη γύρω στις 3.00, χθες το απόγευμα, σε αγροτική περιοχή της Κοφίνου, έχασε τη ζωή του ο Finis Alexandru, 55 ετών από τη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, ενώ 51χρονος ασχολείτο με την εκφόρτωση τσιμεντένιων αντίβαρων βάρους 2-3 τόνους το καθένα, με τη χρήση γερανού που βρισκόταν εγκατεστημένος σε φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το φορτηγό ανατράπηκε προς τα δεξιά με αποτέλεσμα ο άτυχος 55χρονος ο οποίος βρισκόταν πάνω στο φορτηγό, να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί από τσιμεντένιο αντίβαρο.

Ο Alexandru, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Μέλη της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο 51χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζει τις εξετάσεις.