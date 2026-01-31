Οι ΗΠΑ σε μερικό shutdown μετά το αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό - Τι σημαίνει και πόσο θα διαρκέσει

Σε μερικό shutdown, δηλαδή δημοσιονομική παράλυση βρίσκεται το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ από τα μεσάνυχτα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μόνο για το Σαββατοκύριακο, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τον προϋπολογισμό.

Η συζήτηση για το σχέδιο του προϋπολογισμού «μπλόκαρε» στους πόρους που προβλέπεται να διατεθούν στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) και για το γεγονός ότι δεν τίθενται περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη «σκιά» της δολοφονίας των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέττι από πράκτορες της Υπηρεσίας.

Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, η αμερικανική Γερουσία είχε υιοθετήσει σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει η δημοσιονομική παράλυση να έχει μικρή διάρκεια, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εγκρίνει το σχετικό σχέδιο, με ψηφοφορία που αναμένεται να διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας για να τερματιστεί το «shutdown».

Επομένως, δεν θα τεθούν σε ανεργία πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε υπόμνημά του, το Γραφείο Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου ζήτησε την Παρασκευή (30/1) στα υπουργεία να καταρτίσουν ένα σχέδιο για δημοσιονομική παράλυση, δηλώνοντας ωστόσο ότι «ελπίζει» πως αυτή θα «είναι σύντομη».

Η ICE το σημείο που «μπλοκάρει» η συμφωνία

Το κείμενο που υιοθετήθηκε με 71 ψήφους υπέρ και 29 κατά είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικούς Γερουσιαστές. Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να υιοθετήσουν τον προϋπολογισμό που προτείνεται για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) χωρίς μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE), καθώς ζητούν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία της μετά την αγανάκτηση που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεάπολη.

Τελικά δέχθηκαν να υιοθετήσουν πέντε από τις έξι πτυχές του σχεδίου προϋπολογισμού, ενώ το μέρος που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων.

Πηγή: cnn.gr