Τα χρέη του κράτους προς ΤΚΑ ανά διακυβέρνηση

Σημαντική αύξηση καταγράφει το χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που προώθησε στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας.

Σε συνέχεια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προϋπολογισμοί του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας Εργοδότη και του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό για το έτος 2026, το υπουργείο παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για το χρέος ανά διακυβέρνηση από το 2010.

Το χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται στα €11,3 δισ. το 2025, από €9,4 δισ. το 2023, €7,3 δισ. το 2018, €7 δισ. το 2013 και €6,6 δισ. το 2010.

Όσον αφορά το χρέος προς το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό φθάνει τα €998 εκατ., από €792 εκατ. το 2023, €447 εκατ. το 2018, €369 εκατ. το 2013 και €342 εκατ. το 2010.

Το συνολικό χρέος του κράτους προς όλα τα Ταμεία ανέρχεται στα €12,8 δισ., από €10,6 δισ. το 2023, €8,1 δισ. το 2018, €7,6 δισ. το 2013 και €7,2 δισ. το 2010.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα του υπουργείου, μέχρι 31/07/2010, υπήρχε διευθέτηση μεταξύ του ΤΚΑ και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η οποία είχε την ευθύνη διαχείρισης του δημοσίου χρέους, αναφορικά με τη διάθεση του ενεργητικού του ΤΚΑ. Επιγραμματικά, η Κεντρική Τράπεζα, στη βάση της τότε ισχύουσας διευθέτησης, επένδυε το αποθεματικό του ΤΚΑ σε Γραμμάτια Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, με αυτόματη ανανέωση από την Κεντρική Τράπεζα στη λήξη τους.

Το 2010 υλοποιήθηκε η ανάληψη της διαχείρισης του δημόσιου χρέους από το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε και εφαρμόστηκε νέα διευθέτηση. Βάσει της νέας διευθέτησης, επιγραμματικά, τα Γραμμάτια Δημοσίου στη λήξη τους δεν ανανεώνονται αλλά αποτελούν μέρος του Αποθεματικού του Ταμείου το οποίο διατίθεται στην κυβέρνηση υπό μορφή τοκοφόρας κατάθεσης στο Γενικό Λογιστήριο σε πίστη του Ταμείου (επένδυση).

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία ζήτησαν βουλευτές της επιτροπής, ενώ ζητήθηκε και συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής του χρέους, με τον υπουργό Εργασίας να αναφέρει στη Βουλή ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα επιλυθούν μέσω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας, καθώς η αναλογιστική μελέτη με βάθος το 2080 επιβεβαιώνει ότι αν δεν υπάρξουν δραστικές ή τρομερά απρόβλεπτες συνθήκες, το Ταμείο είναι εύρωστο. Στο πλαίσιο συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα υπάρχει πρόνοια για την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ και τη διαχείρισή του αλλά και τη σταδιακή αποπληρωμή του χρέους.