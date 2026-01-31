ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Η Λευκωσία χαιρετίζει το ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ για ανανέωση των όρων εντολής της

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την υιοθέτηση του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο ανανεώνονται οι όροι εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027. Η παρουσία της UNFICYP στην Κύπρο, με βάση τους όρους εντολής της, είναι απαραίτητη ενόσω συνεχίζεται η τουρκική κατοχή. H Kυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εντολής της.

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη σταθερή υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης, συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως αυτή καθορίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα του σώματος.

Με το Ψήφισμα 2815/2026 το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκκλησή του για ανάκληση όλων των τουρκικών ενεργειών στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων και για επαναφορά του status quo ante στα Στροβίλια και στη νεκρή ζώνη.

Υπό το φως των συνεχιζόμενων παραβιάσεων που σημειώνονται από τον κατοχικό στρατό στη νεκρή ζώνη, υπογραμμίζεται η σημασία της έκκλησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για περιορισμό των εντάσεων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Προσβλέπουμε στην ταχεία επάνοδο στις διαπραγματεύσεις για συνολική επίλυση του Κυπριακού, ως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ.