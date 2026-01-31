Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σάττι: «Δοκιμάζομαι κάθε μέρα στη ζωή» - Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια της υγείας της

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αυτό έγινε γνωστό λίγες ημέρες πριν τα MadWalk 2025, καθώς ακύρωσε την εμφάνισή της.

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια της υγείας της, έκανε το βράδυ της Πέμπτης η Μαρίνα Σάττι.

Η Μαρίνα Σάττι πριν λίγους μήνες, λόγω ενός θέματος με την υγεία της, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, αλλά και να αναβάλει την περιοδεία της στις ΗΠΑ.

Το βράδυ της Πέμπτης, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε πάρτι εταιρείας καλλυντικών στον Πειραιά και φεύγοντας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα στο Happy Day.

«Αυτή η περίοδος είναι έτσι λίγο περίοδος off, ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι τώρα με τον Leon of Athens που θα βγει σύντομα. Η τηλεόραση δεν είναι στα σχέδια μου. Δοκιμάζομαι κάθε μέρα στη ζωή, σε άλλα πράγματα, στην μουσική, κατάλαβες», ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σάττι.

«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας, ήταν πριν δυο-τρεις μήνες αυτό, όλα τέλεια τώρα», κατέληξε.

