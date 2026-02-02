ΔΗΠΑ: Ανακοίνωσε ακόμη έξι υποψήφιους για τις Βουλευτικές - Αναλυτικά τα βιογραφικά

Με έμφαση σε έναν μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό, η Δημοκρατική Παράταξη ανακοίνωσε την τρίτη δέσμη υποψηφίων της για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας, όπως υποστηρίζει, τη συγκρότηση ενός ψηφοδελτίου με υπεύθυνο και αξιόπιστο πολιτικό στίγμα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ΔΗΠΑ επισημαίνει ότι προχωρά με συνέπεια και καθαρό πολιτικό προσανατολισμό στη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου της, συγκροτώντας μια ομάδα υποψηφίων που, κατά την εκτίμησή της, αντανακλά τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Με την τρίτη δέσμη υποψηφίων, η ΔΗΠΑ δηλώνει ότι ολοκληρώνει ένα σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση ενός ψηφοδελτίου που φιλοδοξεί να συνδυάσει εμπειρία, κοινωνική ευαισθησία και μεταρρυθμιστική προοπτική.

Η τρίτη ομάδα υποψηφίων αποτελείται, σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, από γυναίκες και άνδρες με ενεργή παρουσία στα κοινά, οι οποίοι έχουν αποδείξει έμπρακτα τη συμμετοχή τους στη συλλογική δράση και τη δημόσια προσφορά. Όπως υπογραμμίζεται, τους ενώνει η προσήλωση σε μια σύγχρονη, υπεύθυνη και αξιόπιστη πολιτική αντίληψη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Μιχάλης Σκορδής – Αριστίνδην – Διευθυντικό Στέλεχος στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων - Επαρχία Κερύνειας

Τάκης Μιραλλάης – Αριστίνδην – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης – Επαρχία Λευκωσίας

Παράλληλα, οι κομματικοί υποψήφιοι, προέρχονται από τον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Διαθέτουν εμπειρία από τον χώρο της εργασίας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης, μεταφέροντας στη δημόσια σφαίρα τη βιωμένη τους εμπειρία, τον επαγγελματισμό και την κοινωνική τους ευαισθησία.

Θέα Νικολάου – Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης – Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου – Επαρχία Λευκωσίας

Φίλιππος Γιαπατός - Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιών Υπαλλήλων-Επαρχία Λευκωσίας

Στέφανος Στεφάνου – Πρόεδρος Σωματείου στήριξης ΑμέΑ «ΑΡΩΓΟΣ», Φυσιοθεραπευτής – Επαρχία Λευκωσίας

Ιωακείμ Ιωακείμ (Μίμης) – Κοινοτάρχης Τίμης – Επιχειρηματίας - Επαρχία Αμμοχώστου.

Η ανακοίνωση της τρίτης δέσμης υποψηφίων επιβεβαιώνει τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου της ΔΗΠΑ στη βάση της πολιτικής ωριμότητας, της κοινωνικής αναφοράς και ενός ξεκάθαρου προσανατολισμού σε μια υπεύθυνη, μεταρρυθμιστική και αξιόπιστη πολιτική πρόταση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ-Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ioanna Skordi Foundation-Διευθυντικό Στέλεχος στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων στην Κύπρο -Επαρχία Κερύνειας

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1971 και κατάγεται από τον Κορμακίτη της Επαρχίας Κερύνειας. Σπούδασε Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, αποκτώντας αρχικά το Diploma in Hotel Management και στη συνέχεια το Higher National Diploma in Hotel, Catering and Institutional Management, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του με το πτυχίο B.A. (Hons) in Hotel Business Management.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Κύπρο και την Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και της εμπειρίας των επισκεπτών, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εξυπηρέτησης και στρατηγικών προσέλκυσης πελατών. Διετέλεσε επίσης Γενικός Διευθυντής σε διεθνή αλυσίδα εστιατορίων στην Κύπρο και σήμερα κατέχει θέση Διευθυντικού Στελέχους στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων στην Κύπρο, διατηρώντας υψηλά πρότυπα λειτουργίας και ανάπτυξης.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Μιχάλης Σκόρδης επιδεικνύει έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων και δρα ενεργά για την προώθηση κοινωνικών και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών. Ως Πρόεδρος και Ιδρυτής του Always Ioanna Skordi Foundation, παρέχει οικονομική, ψυχολογική και ηθική στήριξη σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν νεφροπάθειες, καρκίνο και άλλες σπάνιες γονιδιακές παθήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανακούφιση και ενδυνάμωση των οικογενειών τους.

Ο Μιχάλης Σκορδής είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Με συνδυασμό επαγγελματικής εμπειρίας, κοινωνικής ευαισθησίας και αφοσίωσης στην κοινότητα, συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση των υπηρεσιών στον χώρο της φιλοξενίας και για την ουσιαστική υποστήριξη των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας.

ΤΑΚΗΣ ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ-Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης-Αριστίνδην Επαρχία Λευκωσία

Ο Τάκης Μιραλλάης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1963 και είναι ευρέως γνωστός για τη μακρόχρονη και πολυεπίπεδη προσφορά του στον αθλητισμό και την παιδεία της Κύπρου. Ως διεθνής καλαθοσφαιριστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αγωνιζόμενος με τον Αχιλλέα Καιμακλίου, την Εθνική Ομάδα Κύπρου καθώς και την ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, σπούδασε με αθλητική υποτροφία στο ΤΕΦΑΑ, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές του συνέχισε την απαιτητική αθλητική του διαδρομή σε επαγγελματικό επίπεδο, αγωνιζόμενος στην καλαθοσφαίριση με τον Ολυμπιακό Πειραιώς και τον Ηλυσιακό.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε στην Κύπρο, όπου ανέλαβε καθήκοντα προπονητή σε διάφορες ομάδες, δραστηριότητα την οποία υπηρετεί με συνέπεια και αφοσίωση μέχρι σήμερα. Κατά την περίοδο 1991–1993 υπηρέτησε ως προπονητής και γυμναστής στην Εθνική Φρουρά, ενώ το 1999 διορίστηκε ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Υπήρξε επί σειρά ετών αρχηγός των Εθνικών Ομάδων Καλαθοσφαίρισης και το 1987 αναδείχθηκε ως ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής της χρονιάς. Τιμήθηκε με το Βραβείο Ήθους τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις, αναγνωρίζοντας όχι μόνο την αγωνιστική του αξία αλλά και το ήθος και τη στάση ζωής του. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε με συνέπεια και επιτυχία σε ιστορικές ομάδες, όπως ο Αχιλλέας Καιμακλίου, η ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου, ο Κεραυνός Στροβόλου, ο ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και η ΕΘΑ Έγκωμης.

Το 1987 ίδρυσε τον Σύνδεσμο Καλαθοσφαιριστών Κύπρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεσμική εκπροσώπηση των αθλητών. Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Σωματείου Προπονητών Καλαθόσφαιρας, στο οποίο υπηρετεί από το 1991 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, διετέλεσε επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στην καλαθόσφαιρα, στο πλαίσιο του ΕΣΥΑΑ, κατά την περίοδο 1997–2002.

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι νυμφευμένος με τη Μέρσια Παπανικολάου Μιραλλάη και πατέρας δύο παιδιών, του Κωνσταντίνου και του Σταύρου-Χαράλαμπου. Η πορεία της ζωής του χαρακτηρίζεται από αφοσίωση στον αθλητισμό και την παιδεία, με βαθιά πίστη στις αξίες του αθλητικού ιδεώδους και των ελληνοχριστιανικών αρχών.

Στον πολιτικό στίβο κατέρχεται ως αριστίνδην υποψήφιος με τη Δημοκρατική Παράταξη, με αποφασιστικότητα αλλά και πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που τον αναμένουν. Μαθημένος να αγωνίζεται υπό δύσκολες συνθήκες, δηλώνει έτοιμος να δώσει τη δική του μάχη για μια Κύπρο ενωμένη, με διαφάνεια στην πολιτική ζωή, ουσιαστική αξιοποίηση των νέων και έμπρακτη κοινωνική δικαιοσύνη.

ΘΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης – Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου – Επικεφαλής Τομέα Εθελοντισμού ΔΗΠΑ - Υποψήφια Λευκωσίας

Γεννήθηκε το 1977 στη Λευκωσία. Πολύτεκνη εργαζόμενη μητέρα με έντονη και διαρκή δράση στα κοινά, συνδυάζει την επαγγελματική εμπειρία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική προσφορά.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει 14 χρόνια στον χώρο της διαφήμισης ως ιδιοκτήτρια διαφημιστικής εταιρείας, αποκτώντας εξειδικευμένη γνώση στη στρατηγική επικοινωνία και την προώθηση ιδεών. Στη συνέχεια, για 9 χρόνια, ήταν ιδιοκτήτρια παιδότοπου, δημιουργώντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά και οικογένειες. Παράλληλα εργάστηκε για μικρό διάστημα ως Ασφαλιστική Σύμβουλος, παρέχοντας καθημερινά λύσεις και στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σήμερα εργάζεται ως Υπεύθυνη Πωλήσεων σε εταιρεία διαφήμισης και προώθησης και προσφέρει τις υπηρεσίες της ως Διοικητική Λειτουργός στον Σύνδεσμο ΔΕΠΥ Κύπρου, ενώ εκτελεί καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου στην ομάδα Lakatamia FC, η οποία συμμετέχει στο κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους και τα κοινωνικά προβλήματα αποτελούν γι’ αυτήν πηγή ανιδιοτελούς προσφοράς. Συμμετέχει ενεργά σε πολλούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων της Παιδοογκολογικής Μονάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BPW Λευκωσίας.

Πρωταρχικό μέλημά της είναι η κοινωνική ευημερία των συνανθρώπων και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όραμά της είναι η δημιουργία ενός ισχυρού Κράτους Πρόνοιας, που θα παρεμβαίνει ουσιαστικά και θα διασφαλίζει συνθήκες απασχόλησης, δημόσιας εκπαίδευσης και περίθαλψης για όλους. Ένα κράτος που θα στηρίζει τον πολίτη σε κάθε βήμα και θα εγγυάται ίσες ευκαιρίες και αξιοπρεπή διαβίωση.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΠΑΤΟΣ-Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιών Υπαλλήλων-Επαρχία Λευκωσίας

Ο Φίλιππος Γιαπάτος γεννήθηκε στο Δάλι στις 5 Νοεμβρίου 1968. Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική Ζαχαριάδου και μαζί έχουν τέσσερα παιδιά. Απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λευκωσίας, συνδύασε από νωρίς την εκπαίδευση με την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, αναπτύσσοντας ένα σταθερό ενδιαφέρον για την κοινωνική προσφορά και τη διοίκηση.

Από το 1996 έως το 2000 υπηρέτησε ως μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ιδαλίου, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στις τοπικές ανάγκες της κοινότητας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, ανέλαβε την προεδρία του Συνδέσμου Πιστοποιών Υπαλλήλων, όπου εργάστηκε με συνέπεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη φωνή τους σε θεσμικό επίπεδο.

Η μακρόχρονη ενασχόλησή του με τον αθλητισμό αντικατοπτρίζεται στη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) από το 1999, με διακοπές τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2006. Η ενεργή του συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή του κυπριακού ποδοσφαίρου αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή του για την ενίσχυση των αθλητικών θεσμών και την υποστήριξη νέων ταλέντων.

Ο Φίλιππος Γιαπάτος συνδυάζει εμπειρία, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, με αφοσίωση στη συνεχή στήριξη της κοινότητας, της επαγγελματικής τάξης που εκπροσωπεί και του αθλητισμού, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών θεσμών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ- Πρόεδρος Σωματείου Στήριξης ΑμέΑ «ΑΡΩΓΟΣ»-Φυσιοθεραπευτής-Υποψήφιος Λευκωσίας

Ο Στέφανος Στεφάνου (PT, HK, MSc) γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1983. Αποφοίτησε το 2001 από τον Οικονομικό κλάδο και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία από τον Ιούλιο του 2001 έως τον Αύγουστο του 2003 στο Σώμα Τεθωρακισμένων, λαμβάνοντας τιμητική διάκριση με τον βαθμό του Υποδεκανέα.

Το 2003 ξεκίνησε τις σπουδές του στη Βουδαπέστη, στο Πανεπιστήμιο Semmelweis (Παράρτημα Φυσικής Αγωγής και Επιστημών Αθλητισμού), από όπου αποφοίτησε το 2007 με πτυχίο BSc (Hons) στην Ανθρώπινη Κινησιολογία (Human Kinesiology) και μεταπτυχιακό τίτλο MSc στην Αποκατάσταση Αθλητικών και Μη Τραυματισμών.

Το ίδιο έτος ξεκίνησε τις σπουδές του και στο Παράρτημα Επιστημών Υγείας του ίδιου Πανεπιστημίου, αποκτώντας τον τίτλο του Φυσιοθεραπευτή το 2011. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε σε ιδιωτικά και δημόσια φυσιοθεραπευτικά κέντρα, καθώς και σε ακαδημίες ποδοσφαιρικών ομάδων Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

Το 2015 διορίστηκε ως έκτακτος φυσιοθεραπευτής στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από το 2017 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί τοποθετήθηκε στο Τμήμα Κακώσεων και Βλαβών Νωτιαίου Μυελού, ενώ παράλληλα διετέλεσε υπεύθυνος φυσιοθεραπευτής στην Ογκολογική Κλινική. Με στόχο τη συνεχή επιστημονική του κατάρτιση, παρακολούθησε πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Το 2021 απέκτησε πιστοποιητικό εξειδίκευσης στις κακώσεις νωτιαίου μυελού από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από το 2021, έπειτα από σειρά ιατρικών εξετάσεων στο Ισραήλ, διαγνώστηκε με πολλαπλές κληρονομικές παθήσεις, εκ των οποίων ορισμένες ανήκουν στις πλέον σπάνιες διεθνώς.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του και τον οδήγησε στην ενεργή ενασχόληση με τα ζητήματα αναπηρίας και κοινωνικής ισότητας. Υπό το πρίσμα αυτό και με τα βιώματα του (νιώθει πως στην Κύπρο υπάρχει η «κοινωνία των ΑμεΑ» και η κοινωνία των αρτιμελή ατόμων), ίδρυσε το Σωματείο Σκύλων Βοηθών και Φίλων «ΑΡΩΓΟΣ», έναν μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου υπηρετεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέσα από τη δράση του, αγωνίζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την κοινωνική τους ένταξη και την πλήρη εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη διακίνηση και πρόσβαση ατόμων με σκύλους βοηθούς.

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΙΜΗΣ)-Κοινοτάρχης Τίμης-Επιχειρηματίας-Υποψήφιος Αμμοχώστου

Ο Ιωακείμ Ιωακείμ, γνωστός ως Μίμης, γεννήθηκε στην κατεχόμενη σήμερα Ακανθού της επαρχίας Αμμοχώστου. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, σε ηλικία μόλις τεσσάρων και μισού ετών, αναγκάστηκε μαζί με την οικογένειά του να εγκατασταθεί ως πρόσφυγας στην Πάφο, όπου μεγάλωσε και διαμόρφωσε την προσωπική και κοινωνική του ταυτότητα.

Αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε υπεύθυνες θέσεις στον τομέα της εστίασης, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση, στην οργάνωση και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις δικές του επιχειρήσεις, συνεχίζοντας με συνέπεια και εργατικότητα την παρουσία του στον ιδιωτικό τομέα.

Από το 2024 κατέχει το αξίωμα του Κοινοτάρχη Τίμης, αναλαμβάνοντας ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη καθημερινή διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα των πολιτών. Με διαχρονική παρουσία στα κοινά, αποτελεί ενεργό και μαχητικό πολίτη, με σταθερό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήματα, την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση της ουσιαστικής δημοκρατικής συμμετοχής.

Πιστεύει ακράδαντα στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και σε μια πολιτική που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, τις πραγματικές του ανάγκες και την αξιοπρέπειά του. Με αυτές τις αρχές, διεκδικεί σήμερα με αξιώσεις μία θέση στα βουλευτικά έδρανα για την Επαρχία Αμμοχώστου, με τη Δημοκρατική Παράταξη, επιδιώκοντας να μεταφέρει τη φωνή της κοινωνίας στο Κοινοβούλιο και να συμβάλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια για πρόοδο και δικαιοσύνη.