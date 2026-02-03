Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο Κόμπος συνάντησε τον Νίκο Δένδια στην Ουάσιγκτον για διεθνείς εξελίξεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Έλληνας Υπουργός δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση με τον κ. Κόμπο.

Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, συναντήθηκε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο περιθώριο του "Delphi Economic Forum Washington D.C. VII".

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Έλληνας Υπουργός δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση με τον κ. Κόμπο.

Οι δύο Υπουργοί λαμβάνουν μέρος ως ομιλητές σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στο Delphi Economic Forum Washington D.C. VII, με τον κ. Κόμπο να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ, τις διατλαντικές σχέσεις και διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επιπλέον, ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει το Arab Gulf States Institute (AGSI) για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την προώθηση συνεργασίας με τα κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα