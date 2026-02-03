Ο Κόμπος συνάντησε τον Νίκο Δένδια στην Ουάσιγκτον για διεθνείς εξελίξεις

Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, συναντήθηκε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο περιθώριο του "Delphi Economic Forum Washington D.C. VII".

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Έλληνας Υπουργός δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση με τον κ. Κόμπο.

Οι δύο Υπουργοί λαμβάνουν μέρος ως ομιλητές σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στο Delphi Economic Forum Washington D.C. VII, με τον κ. Κόμπο να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ, τις διατλαντικές σχέσεις και διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επιπλέον, ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει το Arab Gulf States Institute (AGSI) για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την προώθηση συνεργασίας με τα κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.