Νέο δίλημμα για Μαρία: Υπουργείο ή σχολείο

Διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση έλαβε εκ νέου η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου. Η κ. Παναγιώτου, πέραν των υπουργικών της καθηκόντων, είναι και καθηγήτρια φιλολογικών και, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), καλείται, όπως και οι λοιποί εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στη σχετική ανακοίνωση για μόνιμους διορισμούς με δοκιμασία, να απαντήσει έως τις 20 Φεβρουαρίου κατά πόσον αποδέχεται ή όχι τον διορισμό της.

Ο διορισμός έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η ισχύουσα νομοθεσία προνοεί τη διαγραφή της από τον κατάλογο διοριστέων, ενώ σημειώνεται ότι η κ. Παναγιώτου δεν δύναται να αιτηθεί δεύτερη αναστολή διορισμού.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά το ζήτημα που είχε προκύψει τον περασμένο Αύγουστο, όταν η υπουργός Γεωργίας είχε λάβει για πρώτη φορά διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση. Τότε, είχε υποβάλει αίτημα προς την ΕΕΥ για αναστολή του διορισμού της για ένα χρόνο, αίτημα το οποίο και εγκρίθηκε ομόφωνα για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όπως είχε αναφερθεί αρμοδίως, επρόκειτο για την πρώτη φορά που η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αίτημα αναστολής από εν ενεργεία υπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ρητά αναστολή διορισμού για συγκεκριμένους λόγους, όπως θέματα υγείας, εγκυμοσύνη ή συνέχιση σπουδών. Παράλληλα, η ΕΕΥ εξετάζει και αιτήματα που υποβάλλονται για άλλους λόγους, τα οποία αξιολογούνται κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ίση μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών.

Το κατά πόσον η κ. Παναγιώτου θα αποδεχθεί τον νέο διορισμό της αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ημερών, καθώς η προθεσμία που έχει τεθεί από την ΕΕΥ λήγει στις 20 Φεβρουαρίου. Ο «Π» επιχείρησε να επικοινωνήσει με την υπουργό Γεωργίας, προκειμένου να καταγραφεί η θέση της σε σχέση με τον νέο διορισμό και τις προθέσεις της, ωστόσο μέχρι το κλείσιμο της ύλης την Παρασκευή κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό.