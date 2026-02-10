Δαμιανού για Χαραλαμπίδου: Οριστικό το «διαζύγιο» με το ΑΚΕΛ - «Δεν αλλάζουμε φανέλες στην πολιτική» (ηχητικό)

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, Άριστος Δαμιανού, επιβεβαίωσε το οριστικό «διαζύγιο» με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τονίζοντας ότι η απομάκρυνσή της από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν ήταν αιφνιδιαστική αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν είναι δεοντολογικό να αμφισβητείς κανόνες που γνώριζες από την αρχή», σε μια περίοδο που το κόμμα εισέρχεται στη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Ο κ. Δαμιανού μιλούσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, και της ίδιας της κ. Χαραλαμπίδου.

Διαβάστε επίσης:

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, η απόφαση δεν ήταν αιφνιδιαστική αλλά αποτέλεσμα μιας πορείας μηνών. Όπως ανέφερε, το ΑΚΕΛ είχε ανοίξει διάλογο με την κ. Χαραλαμπίδου ήδη από τον Σεπτέμβριο, «προκειμένου να διαπιστώσουμε τις πραγματικές της προθέσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών». Στο πλαίσιο αυτό, είχε τεθεί προβληματισμός και συζητήθηκε το ενδεχόμενο να τεθεί επικεφαλής παρατηρητηρίου για τη διαπλοκή και τη διαφθορά, τομέα στον οποίο , όπως είπε, είχε κεντρικό ενδιαφέρον και δράση.

Η συζήτηση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, δεν προχώρησε τους επόμενους μήνες. Την ίδια περίοδο, όπως ανέφερε, «πύκνωναν οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι εκτιμήσεις, αλλά και δηλώσεις της ίδιας, για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά βουλευτική έδρα, έχοντας ως δεδομένο ότι δεν θα ήταν υποψήφια με το ΑΚΕΛ». Κατά τη χθεσινή συνάντηση, πρόσθεσε, η κ. Χαραλαμπίδου δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις της ούτε απέκλεισε ένα τέτοιο σενάριο.

Ο κ. Δαμιανού τόνισε ότι, τη στιγμή που το ΑΚΕΛ εισέρχεται στη μάχη των βουλευτικών εκλογών, δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί μέλος της κοινοβουλευτικής του ομάδας να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο καθόδου με άλλο πολιτικό σχηματισμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «καμιά πολιτική δύναμη δεν θα δεχόταν μέλος της κοινοβουλευτικής της ομάδας να συζητεί, να τοποθετείται δημόσια και να φωτογραφίζει ουσιαστικά κάθοδο σε εκλογές με άλλο πολιτικό σχηματισμό, εκ των πραγμάτων θέτοντας τον εαυτό της απέναντι από τους εκλογικούς στόχους».

Ερωτηθείς αν η ίδια έφερε ή αναγκάστηκε να φέρει τον εαυτό της απέναντι στους εκλογικούς στόχους του ΑΚΕΛ, καθώς και για κατηγορίες περί «δύο μέτρων και δύο σταθμών» στο ζήτημα του ορίου θητειών, ο κ. Δαμιανού απάντησε ότι πρόκειται για πάγια και διαχρονική πρόνοια του κόμματος. Όπως ανέφερε, «από τη δεκαετία του 1990 υπάρχουν τεκμήρια ότι το ΑΚΕΛ ήταν η πρώτη πολιτική δύναμη που στην πράξη προώθησε την ανανέωση», σημειώνοντας ότι σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις καταγράφηκαν ποσοστά ανανέωσης από 70-80% έως και 40-50%.

Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρόνοια είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες και έχει εφαρμοστεί επανειλημμένα, προσθέτοντας πως «δεν είναι δεοντολογικό, όταν φτάνεις στο τέλος αυτής της διαδρομής, να αμφισβητείς κανόνες που γνώριζες από την πρώτη στιγμή».

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις που κατέχει η κ. Χαραλαμπίδου στη Βουλή, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρά το γεγονός ότι απομένουν περίπου δύο μήνες μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Υπενθύμισε ότι, βάσει των κανονισμών της Βουλής, οι προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών ανήκουν στις κοινοβουλευτικές ομάδες και, εκ των πραγμάτων, θα υπάρξει σχετική συζήτηση. Ανάλογη συζήτηση, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, θα γίνει και για την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΑΣΕ.

Σε αναφορά στη δημοφιλία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ο Άριστος Δαμιανού τόνισε ότι «η δημοφιλία από μόνη της δεν είναι στοιχείο», σημειώνοντας πως συνοδεύεται από άλλα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να αναιρεί συλλογικούς κανόνες και διαδικασίες. Όπως εξήγησε, τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ καταρτίζονται μέσα από μια πολύμηνη διαδικασία, διάρκειας περίπου τεσσάρων μηνών, με εισηγήσεις από την κοινωνική συμμαχία και επικύρωση από τα επαρχιακά και παγκύπρια συνέδρια, υπογραμμίζοντας ότι «κανένας και καμία δεν προκύπτει υποψήφιος χωρίς να περάσει από αυτή τη διαδικασία». Πρόσθεσε ότι το όριο θητειών εφαρμόζεται εδώ και χρόνια χωρίς προσωποποίηση της πολιτικής, κάνοντας λόγο για ζήτημα δεοντολογίας και πολιτικής ηθικής, λέγοντας οτι «στο ΑΚΕΛ δεν γίνεται αποδεκτή η λογική των πολιτικών μεταγραφών και της αλλαγής φανέλας».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Άριστου Δαμιανού στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: