Καθήκον η διόρθωση στρεβλώσεων που αφορούν πολεμιστές του 1974, λέει η ΠτΒ

Η πολιτεία οφείλει μέσα από δράσεις και αποφάσεις να διορθώσει στρεβλώσεις που στερούν από τους πραγματικούς δικαιούχους την αναγκαία στήριξη, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, η οποία συναντήθηκε την Τρίτη με αντιπροσωπεία του Σωματείου Πολεμιστών Εθνικής Φρουράς 1974.

Επίκεντρο της συνάντησης ήταν ζητήματα που απασχολούν όσους υπηρέτησαν και υπερασπίστηκαν τη Δημοκρατία κατά την τουρκική εισβολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αναπροσαρμογή της καταβολής του τιμητικού επιδόματος, η μείωση του 12% επί των συντάξεων για όσους επιλέγουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος, θέματα υγείας και ευημερίας των πολεμιστών, καθώς και η απονομή αναμνηστικού διπλώματος ή μεταλλίου από τη Δημοκρατία.

Η κ. Δημητρίου εξήρε τη δράση και την προσφορά των πολεμιστών, σημειώνοντας ότι η πολιτεία, πενήντα ένα χρόνια μετά, οφείλει μέσα από δράσεις και αποφάσεις να διορθώσει στρεβλώσεις που, όπως ανέφερε, στερούν από τους πραγματικούς δικαιούχους την αναγκαία στήριξη.

Διαβεβαίωσε για την αμέριστη συμπαράσταση της Βουλής προς τους πολεμιστές του 1974 και εξέφρασε τη βούλησή της να στηρίξει τα αιτήματά τους μέσω του κοινοβουλευτικού έργου, με στόχο «την καλύτερη και δικαιότερη ικανοποίηση» τους, όπως αναφέρεται.

