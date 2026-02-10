Primetime Tech: Τα Top 10 smartphones του 2025, Xiaomi φακός DSLR concept και iPhone 17e με MagSafe

Στο νέο επεισόδιο του Prime Time Tech, ο DIMITRI G και ο Μάριος (Techaholic) έκαναν τη γνωστή εβδομαδιαία “σούμα” των σημαντικότερων εξελίξεων από τον κόσμο της τεχνολογίας, με επίκεντρο τα smartphones και τα trends που δείχνουν πού πάει η αγορά.

Τα 10 smartphones με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025

Η πρώτη μεγάλη είδηση του επεισοδίου βασίστηκε σε στοιχεία της Counterpoint Research, η οποία δημοσίευσε τα στατιστικά για τις 10 συσκευές με τις υψηλότερες πωλήσεις μέσα στο 2025, σε σύγκριση και με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως σχολιάστηκε στο Prime Time Tech, οι πρώτες θέσεις παραμένουν σταθερά στα χέρια της Apple, με τα iPhone να κρατούν το πάνω χέρι στις συνολικές πωλήσεις, ενώ η Samsung εμφανίζεται πιο χαμηλά στη λίστα.

Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο ποιος βρίσκεται στην κορυφή, αλλά το γεγονός ότι η Samsung “μπαίνει” στο Top 10 κυρίως με budget συσκευές, και όχι με τα ακριβά flagship μοντέλα της.

Γιατί τα budget κινητά της Samsung πουλάνε περισσότερο από τα flagship

Στο επεισόδιο έγινε ξεκάθαρο ότι οι πραγματικές πωλήσεις της αγοράς δεν καθορίζονται από τα κορυφαία specs, αλλά από το value for money.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μοντέλα όπως το Galaxy A16 και το Galaxy A06, που ανήκουν στις πιο οικονομικές κατηγορίες και προφανώς είναι πιο προσιτά για το ευρύ κοινό.

Την ίδια στιγμή, το flagship Galaxy S25 εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερα στη λίστα, κάτι που δείχνει πως οι καταναλωτές επιλέγουν συχνότερα συσκευές που δεν “κοστίζουν έναν μισθό”, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο Prime Time Tech.

Το concept της Xiaomi που μπορεί να αλλάξει τις φωτογραφίες από κινητό

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στην Xiaomi και σε ένα concept που είχε παρουσιαστεί πριν χρόνια, αλλά φαίνεται πως αυτή τη φορά μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Πρόκειται για την ιδέα ενός εξωτερικού φακού/μονάδας κάμερας, που κουμπώνει στο πίσω μέρος του κινητού μέσω ειδικών pins, επιτρέποντας τη χρήση ενός μεγαλύτερου φακού με χαρακτηριστικά που θυμίζουν DSLR ή mirrorless.

Ο στόχος είναι προφανής: καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα, πιο σωστό zoom και μεγαλύτερος έλεγχος στο άνοιγμα του φακού, κάτι που δεν μπορούν εύκολα να πετύχουν οι μικρές κάμερες των smartphones.

Αν τελικά το προϊόν φτάσει στην αγορά, μπορεί να είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες hardware καινοτομίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο mobile photography.

iPhone 17e: Έρχεται με MagSafe και A19 chip;

Το επεισόδιο έκλεισε με Apple και συγκεκριμένα με τις φήμες γύρω από το iPhone 17e, το οικονομικό μοντέλο που αναμένεται να παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες.

Ένα από τα βασικά “παράπονα” για το προηγούμενο οικονομικό μοντέλο ήταν η απουσία MagSafe, κάτι που θεωρείται πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό για πολλούς χρήστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν, το iPhone 17e όχι μόνο αναμένεται να αποκτήσει MagSafe, αλλά υπάρχει πιθανότητα να έρθει και με τον A19 επεξεργαστή, δηλαδή τον ίδιο που χρησιμοποιείται στα iPhone 17.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής, αφού τα οικονομικά iPhone συνήθως χρησιμοποιούσαν chip προηγούμενης γενιάς.

Prime Time Tech κάθε εβδομάδα με τα σημαντικότερα tech νέα

