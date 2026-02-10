Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το 76,5% των νέων στην Κύπρο χρησιμοποίησαν εργαλεία AI το 2025, λέει η Eurostat

Όπως αναφέρει η Eurostat, σε επίπεδο ΕΕ οι νέοι ενσωματώνουν την AI σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς τους.

Το 76,5% των νέων ηλικίας 16-24 ετών χρησιμοποίησαν εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) το 2025 στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου το 63,8% των νέων χρησιμοποίησε AI.

Όπως αναφέρει η Eurostat, σε επίπεδο ΕΕ οι νέοι ενσωματώνουν την AI σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, για ιδιωτική χρήση, το 44,2% των νέων αξιοποίησε εργαλεία AI, ενώ για εκπαιδευτικούς σκοπούς το ποσοστό φτάνει το 39,3%, σε αντίθεση με μόλις 9,4% στον γενικό πληθυσμό. Η επαγγελματική χρήση παραμένει σχετικά περιορισμένη (15,8%), καθώς πολλοί νέοι δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην αγορά εργασίας, όπως σημειώνει η Εurostat.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά νέων που χρησιμοποίησαν εργαλεία AI καταγράφηκαν στην Ελλάδα (83,5%), στην Εσθονία (82,8%) και στην Τσεχία (78,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στη Ρουμανία (44,1%), στην Ιταλία (47,2%) και στην Πολωνία (49,3%).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

