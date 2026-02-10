Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε κατηγορίες για διαφθορά και δωροδοκία κατά του Ουστέλ αναφέρθηκε ο Σαχαλί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Σαχαλί κάλεσε εκ νέου σε πρόωρες «εκλογές», ασκώντας κριτική στις προετοιμασίες για «δημοψήφισμα» αναθεώρησης του «συντάγματος», το οποίο χαρακτήρισε ως πρόσχημα αποφυγής «εκλογών».

Ο «αναπληρωτής πρόεδρος» της «κοινοβουλευτικής ομάδας» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ερκούτ Σαχαλί, έθεσε ζήτημα κατηγοριών για διαφθορά και δωροδοκία που αφορούν προσωπικά τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν», μιλώντας από το βήμα της «βουλής», ο κ. Σαχαλί ζήτησε εξηγήσεις για την απομάκρυνση τεσσάρων «υπηρεσιακών στελεχών» από τον κ. Ουστέλ, σημειώνοντας ότι εφόσον δεν κοινοποιηθεί η αιτιολογία, υπό υποψία βρίσκεται και ο ίδιος ο κ. Ουστέλ.

Ο κ. Σαχαλί κάλεσε εκ νέου σε πρόωρες «εκλογές», ασκώντας κριτική στις προετοιμασίες για «δημοψήφισμα» αναθεώρησης του «συντάγματος», το οποίο χαρακτήρισε ως πρόσχημα αποφυγής «εκλογών».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι αίτημα για άρση «ασυλίας» απορρίφθηκε κατόπιν υπόδειξης του ίδιου του κ. Ουστέλ, ενώ ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του τελευταίου βρίσκονται αντιμέτωποι με τη «δικαιοσύνη».

Ο κ. Σαχαλί τόνισε ότι η «τδβκ» διέρχεται πρωτοφανή περίοδο πολιτικής φθοράς, με πολιτικούς και πρόσωπα σε «δημόσιες θέσεις» να βρίσκονται υπό βαριές κατηγορίες, χωρίς να έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα