Σε κατηγορίες για διαφθορά και δωροδοκία κατά του Ουστέλ αναφέρθηκε ο Σαχαλί

Ο «αναπληρωτής πρόεδρος» της «κοινοβουλευτικής ομάδας» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ερκούτ Σαχαλί, έθεσε ζήτημα κατηγοριών για διαφθορά και δωροδοκία που αφορούν προσωπικά τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν», μιλώντας από το βήμα της «βουλής», ο κ. Σαχαλί ζήτησε εξηγήσεις για την απομάκρυνση τεσσάρων «υπηρεσιακών στελεχών» από τον κ. Ουστέλ, σημειώνοντας ότι εφόσον δεν κοινοποιηθεί η αιτιολογία, υπό υποψία βρίσκεται και ο ίδιος ο κ. Ουστέλ.

Ο κ. Σαχαλί κάλεσε εκ νέου σε πρόωρες «εκλογές», ασκώντας κριτική στις προετοιμασίες για «δημοψήφισμα» αναθεώρησης του «συντάγματος», το οποίο χαρακτήρισε ως πρόσχημα αποφυγής «εκλογών».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι αίτημα για άρση «ασυλίας» απορρίφθηκε κατόπιν υπόδειξης του ίδιου του κ. Ουστέλ, ενώ ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του τελευταίου βρίσκονται αντιμέτωποι με τη «δικαιοσύνη».

Ο κ. Σαχαλί τόνισε ότι η «τδβκ» διέρχεται πρωτοφανή περίοδο πολιτικής φθοράς, με πολιτικούς και πρόσωπα σε «δημόσιες θέσεις» να βρίσκονται υπό βαριές κατηγορίες, χωρίς να έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ