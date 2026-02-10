Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες και σε 49χρονο επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων στη Λεμεσό

Σε έρευνα στην κατοικία και στο αυτοκίνητο του εντοπίστηκαν περίπου 18 χιλιάδες ευρώ, σε μετρητά, δυο ομοιώματα πιστολιού και πέντε κινητά τηλέφωνα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Μετά την χθεσινή σύλληψη 28χρονου, το ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησε στη σύλληψη 49χρονου υπόπτου, σε σχέση με τον εμπρησμό πολυτελών οχημάτων, που σημειώθηκε στις 25 Ιανουαρίου, σε εκθεσιακό χώρο πώλησης αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 49χρονος, που είναι επιχειρηματίας στη Λεμεσό, συνελήφθη στη βάση μαρτυρίας και δικαστικού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του.

Σε έρευνα στην κατοικία και στο αυτοκίνητο του εντοπίστηκαν περίπου 18 χιλιάδες ευρώ, σε μετρητά, δυο ομοιώματα πιστολιού και πέντε κινητά τηλέφωνα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Νωρίτερα σήμερα είχε τεθεί υπό εξαήμερη προσωποκράτηση ο 28χρονος που συνελήφθη τη Δευτέρα, ως ύποπτος για την υπόθεση του εμπρησμού, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε επτά πολυτελή οχήματα, συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

