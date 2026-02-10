Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα χαμένα πυρομαχικά στην Εθνική Φρουρά - Τι αναφέρει το υπ. Άμυνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης εξαφάνισης εκρηκτικής ύλης τύπου TMT, η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, η εσωτερική έρευνα που διεξάγεται εντός της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν ενημέρωσης από τον αξιωματικό ανακριτή, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Με την ολοκλήρωσή της, τα ευρήματα θα ανακοινωθούν επισήμως.

Σε ό,τι αφορά την παράλληλη αστυνομική έρευνα, το Υπουργείο Άμυνας εκφράζει πλήρη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες Αρχές, σημειώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τα αποτελέσματα των ερευνών, καταλήγει η ανακοίνωση, θα κοινοποιηθούν αρμοδίως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.