Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Έρχιουρμαν: Η πρώτη συνάντηση με Γκουτέρες και η χρονική συγκυρία

Η σημερινή συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αποτιμάται και από τις δύο πλευρές ως μια ακόμη ευκαιρία για να δημιουργηθούν ορισμένα θετικά ερείσματα προς αντιμετώπιση της δυστοκίας που υφίσταται στη διαδικασία του Κυπριακού. Η συνάντηση είναι η πρώτη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη με τον ΓΓ των ΗΕ και, ως τέτοια, εστιάζει ο κ. Έρχιουρμαν στην παραγωγικότητά της αλλά και στην ευκαιρία που έχει να μεταφέρει αμέσως τις δικές τους θέσεις και πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να προχωρήσουν οι δύο πλευρές.

Τις προηγούμενες ημέρες οι συνεργάτες του Τουρκοκύπριου ηγέτη εστίασαν στην ανάγκη όπως γίνουν κατανοητές οι απόψεις του αλλά και περάσει το μήνυμα της αναγκαιότητας ενός διαλόγου ο οποίος να οδηγήσει χωρίς υπεκφυγές και εμπόδια σε ακτίνα συμφωνίας των μερών.

Το πλέγμα και στόχος της συνάντησης σήμερα Έρχιουρμαν και Γκουτέρες δόθηκε από τον ίδιο τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Όπως σημείωσε, η σημερινή συνάντηση είναι σημαντική για τον ίδιο γιατί θα μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα τη βούληση των Τ/Κ για λύση στο πρόβλημα. Σημείωσε ακόμη ότι θα παρουσιάσει στον κ. Γκουτέρες τις δικές τους σκέψεις για το «τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί κλίμα για λύση και τις απόψεις μας για τη μεθοδολογία που πρέπει να καθοριστεί για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυτή τη φορά». Πρόσθεσε ότι «θα προχωρήσουμε όχι μέσω χειριστικών προσπαθειών και κατηγοριών στα μέσα ενημέρωσης αλλά στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση, μέσω διπλωματίας και διαλόγου, με υπομονή, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα».

Αναγκαία τα ΜΟΕ

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα καταθέσει την εκτίμηση ότι οι πλευρές, ανεξάρτητα από τις διαφορές στη μεθοδολογία, μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν σε συμφωνία σε σειρά ΜΟΕ, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο χώρο για κατανόησή του από τον Γενικό Γραμματέα. Εξάλλου, είναι σαφές και τα ΗΕ εξάγουν το συμπέρασμα ότι πριν οποιαδήποτε νέα πενταμερή είναι σημαντική η πρόοδος σε ζητήματα χαμηλότερης εμβέλειας, ουσιαστικά στην ανάγκη να υπάρξει οξυγόνο για τον διάλογο επί της ουσίας.

Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, δημοσίως τουλάχιστον και ακολουθώντας την πάγια τακτική της να μην προκαλεί σε φραστικό επίπεδο, εκ προοιμίου αποτυπώνει την ελπίδα ότι η παρουσία σήμερα του Τουρκοκύπριου ηγέτη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών θα ανανεώσει τις ελπίδες για την επανέναρξη του διαλόγου.

Η συνάντηση της Άγκυρας

Τα ζητήματα του διαλόγου στο Κυπριακό είναι ένα εκ των θεμάτων που θα τεθούν στη σημερινή συνάντηση στην Άγκυρα του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Με βάση πληροφορίες που μετέδωσε χθες το CNN Turk, στην υψηλού ρίσκου συνάντηση των δύο ηγετών, ένα εκ των θεμάτων που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι και το Κυπριακό. Όπως υποστηρίζει το τουρκικό κανάλι, η χρονική ταύτιση της παρουσίας Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη, από τη μία, και της συνάντησης των δύο, Μητσοτάκη με Ερντογάν, στην Άγκυρα, από την άλλη, είναι μια συγκυρία η οποία μπορεί να καταστήσει το Κυπριακό ως ένα εκ των κεντρικών ζητημάτων στη συνάντηση:

Με βάση το λεκτικό που χρησιμοποίησε το τουρκικό κανάλι, η Τουρκία επιμένει στη λύση δύο κρατών, με την Αθήνα να απορρίπτει το τουρκικό αφήγημα.

Βεβαίως, σε μια έτσι και αλλιώς χαμηλών προσδοκιών συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, μάλλον στην πρώτη γραμμή αναμένεται να τεθούν τα ζητήματα που αφορούν:

τη συζήτηση για τα 12 μίλια, με την Άγκυρα να επιμένει ότι η ενδεχόμενη επέκταση στο Αιγαίο θα μεταβάλει τις ισορροπίες σε βάρος

τη συνέχιση της «θετικής ατζέντας»

πιθανή διεύρυνση της visa at the door για Τούρκους πολίτες στα ελληνικά νησιά

τη συνεργασία κατά της τρομοκρατίας

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας–Ελλάδας, που συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.