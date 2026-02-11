Η Ειρήνη δεν παραδίδει την έδρα στο ΑΚΕΛ - Το Πολιτικό Γραφείο βλέπει προσωπικές φιλοδοξίες

Τη διαγραφή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, ανακοίνωσε χθες το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές για προσωπικές φιλοδοξίες και προσβλητική για τον κόσμο του ΑΚΕΛ στάση εκ μέρους της βουλεύτριας. Ακολούθησε γραπτή δήλωση της κ. Χαραλαμπίδου, η οποία ανέφερε ότι η απόφαση να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, τονίζοντας πως «ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ». Μάλιστα έκανε λόγο για αναφορές του κόμματος που έχουν στόχο τη διάβρωση της προσωπικότητάς της, τονίζοντας ότι «δεν θα ακολουθήσω στην αντιπαράθεση που επιτηδευμένα προκαλείται, δεν θα ρίξω τον διάλογο σε αυτό το επίπεδο».

Χθες το πρωί το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «όσοι και όσες διεκδικούν με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ γνωρίζουν ότι το κόμμα έχει όριο τριών θητειών από το 1991, το οποίο πρόσφατα -στο Καταστατικό Συνέδριο του 2023- μειώθηκε σε δύο θητείες». Ανέφερε δε ότι «δυνατότητα για εξαιρέσεις για μια μόνο θητεία έχουν ηγετικά στελέχη του κόμματος». Στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στο ιστορικό των επαφών που είχε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για εξεύρεση τρόπου συνέχισης της συνεργασίας. Σημείωσε δε ότι το κόμμα κατέθεσε «πλαίσιο πρότασης για να είναι επικεφαλής ενός Παρατηρητηρίου για τη διαπλοκή και διαφθορά, τομέας στον οποίον η κ. Χαραλαμπίδου αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση». Υποστήριξε επίσης ότι το ΑΚΕΛ δήλωσε την ετοιμότητά του «για συζήτηση οποιασδήποτε πρότασης η ίδια ενδεχομένως είχε για συνέχιση της συνεργασίας μας, την οποία εμείς στηρίξαμε όλα αυτά τα χρόνια με πολλή επιμονή και υπομονή, ακόμα κι όταν σε κρίσιμες πολιτικές μάχες, όπως στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, η κ. Χαραλαμπίδου βρέθηκε απέναντι από τις επιλογές του κόμματος».

Η έδρα

Το Πολιτικό Γραφείο ανέφερε ότι κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων διότι η κ. Χαραλαμπίδου απέρριψε την πρόταση και δεν αντιπρότεινε κάτι άλλο. Εξήγησε δε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνεχιστεί κυρίως για έναν βασικό λόγο, τονίζοντας ότι η κ. Χαραλαμπίδου «σε αλλεπάλληλες δηλώσεις της όλο αυτό το διάστημα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να κατέλθει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος». Στη συνέχεια έκανε λόγο για αντιδεοντολογική και προσβλητική στάση έναντι του κόσμου του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο η κ. Χαραλαμπίδου έθεσε τον εαυτό της απέναντι από το κόμμα και εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ. Υπενθύμισε μάλιστα την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι οι έδρες ανήκουν στα κόμματα, υποστηρίζοντας πως «η πολιτική ηθική και δεοντολογία επιβάλλει όπως η έδρα επιστραφεί στο ΑΚΕΛ». Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «εναπόκειται στην κ. Χαραλαμπίδου το τι θα πράξει επί τούτου».

«Μεταγραφικό παζάρι»

Το Πολιτικό Γραφείο ένιωσε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν συμβαίνουν σε κενό πολιτικό χρόνο. «Το ΑΚΕΛ», τόνισε, «δεν προσφέρεται για καριέρες ούτε και είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν». Σημείωσε επίσης ότι για το κόμμα η πολιτική είναι υπόθεση αρχών και δεν περιορίζεται μόνο στην κοινοβουλευτική δράση. «Χωρίς αρχές», συμπλήρωσε, «κινδυνεύουμε η πολιτική και η Βουλή να μετατραπούν σε ένα μεταγραφικό παζάρι όπου προεκλογικά αλλάζουν οι “κομματικές φανέλες”, ανάλογα με τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός ή της καθεμιάς». Έκανε επίσης λόγο για ένα φαινόμενο που γίνεται πιο έντονο στις μέρες μας, το οποίο «ακυρώνει το νόημα της πολιτικής που πρέπει να στηρίζεται -ανάμεσα σε άλλα- στη συλλογική δράση, στη συνέπεια στόχων και ιδεών, στην ηθική και τη δεοντολογία». Εμμέσως πλην σαφώς προειδοποίησε το κόμμα ΑΛΜΑ, τονίζοντας ότι «αν σήμερα κάποιοι θεωρούν ότι ευνοούνται από αυτό το φαινόμενο πρέπει να γνωρίζουν ότι στη συνέχεια θα μετατραπεί σε μπούμερανγκ».

Απάντηση Ειρήνης

Στην ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, απάντησε η βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου με γραπτή δήλωση, αναφέροντας ότι «η απόφαση να τεθώ εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν της ηγεσίας του ΑΚΕΛ». Ουδέποτε, όπως είπε, «εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ».

Η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε ότι «η πρόταση συνέχισης της συνεργασίας μας ήταν γενική και αόριστη και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δυο συναντήσεις, 03/09/25 και 04/02/2026, δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξελικτική πορεία, αυτής της πρότασης, στο μεσοδιάστημα των 5 μηνών, για αυτό και ζήτησα να τεθεί γραπτώς μετά την τελευταία συνάντηση, πράγμα που δεν έγινε». Σημείωσε δε ότι «η ηγεσία του ΑΚΕΛ απαίτησε απαντήσεις που δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο και λυπούμαι για αυτό αλλά γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρότατα προσωπικά θέματα τα οποία καθυστερούν τις όποιες αποφάσεις».

Η βουλεύτρια απάντησε αρνητικά και στην απαίτηση του ΑΚΕΛ για επιστροφή της κοινοβουλευτικής έδρας, τονίζοντας πως «στο πολιτειακό μας σύστημα οι βουλευτές εκλέγονται με σταυρό προτίμησης και όχι λίστες κατάταξης από τα κόμματα». Με βάση το δικό μας πολίτευμα, πρόσθεσε, «η απαίτηση παραίτησης από τη βουλευτική έδρα παραγνωρίζει και υποτιμά τον ψηφοφόρο που έχει λόγο στην επιλογή όχι μόνο κομματικού ψηφοδελτίου αλλά και συγκεκριμένων υποψηφίων μέσω του σταυρού προτίμησης».

Συνεχίζοντας η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε λύπη για συγκεκριμένες αναφορές του ΑΚΕΛ, λέγοντας ότι έχουν «στόχο τη διάβρωση της προσωπικότητάς μου, όπως και άλλοι χαρακτηρισμοί, για να εξυπηρετηθεί ένα κομματικό αφήγημα που στοχεύει στην πόλωση και την αυτοδικαίωση». Τόνισε δε ότι «ούτε θα ακολουθήσω στην αντιπαράθεση που επιτηδευμένα προκαλείται, δεν θα ρίξω τον διάλογο σε αυτό το επίπεδο».

Βουλή

Μετά το χθεσινό οριστικό διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής αφαιρείται από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και μεταβιβάζεται στον μέχρι πρότινος αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Κουκουμά.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο κ. Στεφάνου απέστειλε ήδη χθες επιστολή στην πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ενημερώνοντάς την και για την απόφαση του κόμματος να θέσει τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκτός της κοινοβουλευτικής του ομάδας αλλά και για την απόφασή του όπως την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναλάβει ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Κουκουμάς.