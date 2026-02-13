Ουγγαρία: Σάλος με τον αντίπαλο του Όρμπαν - Άγνωστοι διέρρευσαν βίντεο που τον δείχνει να κάνει σεξ με πρώην του

Αντιμέτωπος με σεξουαλικό σκάνδαλο βρίσκεται ο βασικός αντίπαλος του Βίκτορ Όρμπαν στις επερχόμενες εκλογές στην Ουγγαρία.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, επικεφαλής του Tisza, πριν από μερικές ημέρες είδε μία φωτογραφία από μια κρεβατοκάμαρα, με τη λεζάντα «coming soon». Πρόκειται για κρεβατοκάμαρα στην οποία συνευρέθη με την πρώην σύντροφό του, με τον ίδιο να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τι ερχόταν.

Ο Μαγιάρ είχε προειδοποιήσει ότι θα κυκλοφορήσει βίντεο, με τον ίδιο να κάνει σεξ με την πρώην σύντροφό του.

Κάποιοι επισήμαναν ότι στην εικόνα φαίνεται στο κομοδίνο μια λευκή σκόνη, πιθανόν ναρκωτικό.

Σήμερα (12/2), ο ίδιος το διέψευσε και ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του, Έβελιν Βόγκελ, τον παρέσυρε σε παγίδα. Είπε ακόμη σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η κυβέρνηση του Όρμπαν οργάνωσε την επιχείρηση, χρησιμοποιώντας μεθόδους μυστικών υπηρεσιών.

Ο Μαγιάρ παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φωτογραφίας τον Αύγουστο του 2024 και είχαν με τη Βόγκελ συναινετική σεξουαλική επαφή, αλλά η σχέση τους τερματίστηκε λίγο καιρό αργότερα.

«Εκείνη τη νύχτα δεν συνειδητοποίησα ότι ήμουν θύμα μιας επιχείρησης των μυστικών υπηρεσιών, οπότε άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί. Αργότερα όμως συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει θύμα μιας κλασικής ρωσικής τακτικής εκβιασμού. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν έκανα τίποτα παράνομο, η συνείδησή μου είναι καθαρή» ανέφερε.

Ο Μαγιάρ είπε ότι άλλα άτομα που ήταν παρόντα στο διαμέρισμα είχαν αλκοόλ και πιθανόν ναρκωτικά μαζί τους, αλλά αρνήθηκε ότι ο ίδιος είχε πάρει ναρκωτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να υποβληθεί σε τεστ ναρκωτικών.

«Δεν ξέρω πώς θα χειραγωγηθούν στη συνέχεια οι εικόνες και οι ηχογραφήσεις που καταγράφηκαν παράνομα στο διαμέρισμα με εξοπλισμό των μυστικών υπηρεσιών, αλλά προτείνω να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η ηχογράφηση που έγινε στο δωμάτιο χωρίς περικοπές» είπε, προσθέτοντας πως ο Όρμπαν στοχεύει την οικογένειά του για να τον καταρρακώσει ψυχολογικά.

«Οι ηγέτες του Fidesz γνωρίζουν ότι αυτή την εβδομάδα έχω μαζί μου τους γιους μου, καθώς η εκστρατεία μας ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Ήθελαν να καταστρέψουν αυτή την περίοδο και να με υποβάλουν σε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση, ώστε να κάνω κάποιο λάθος. Δεν θα τα καταφέρουν» δήλωσε.

Το Fidesz αρνείται ότι σχετίζεται με τη διαρροή του βίντεο.

Το Tisza προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 35% έναντι 28% του Fidesz μεταξύ των ψηφοφόρων που δεν είναι αναποφάσιστοι, με την προεκλογική εκστρατεία να φαίνεται πως έχει πάρει «βρώμικη» τροπή.

Πηγή: iefimerida.gr