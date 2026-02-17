Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Δεν υπάρχει έγγραφο» για την Ειρήνη και τον Παμπορίδη λέει ο Στεφάνου, «μην το ρίχνουμε τόσο χαμηλά» απαντά η βουλεύτρια

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ της βουλεύτριας και της ηγεσίας του ΑΚΕΛ με αφορμή την εγκύκλιο για τη συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου έναντι της συζήτησης του κόμματος με τον Γιώργο Παμπορίδη στις προεδρικές εκλογές

«Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο», δήλωσε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου σχετικά με την καταγγελία της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία υποστήριξε σε συνέντευξη στον «Φ» ότι στάλθηκε στις κομματικές ομάδες βάσεις έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής με οδηγίες να αναγνωστεί αυτούσιο και έφερε τον τίτλο «Η συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κ. Χαραλαμπίδου το έγγραφο αφορούσε την αρνητική στάση της ίδιας έναντι της συζήτησης του κόμματος με τον κ. Παμπορίδη για τις προεδρικές εκλογές.

Ερωτηθείς για τις αναφορές της κ. Χαραλαμπίδου περί εγκυκλίου ο κ. Στεφάνου απάντησε: «όχι, δεν είχαμε τέτοιο έγγραφο».

«Μην το ρίχνουμε τόσο χαμηλά»

Έντονη ήταν η αντίδραση της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία σχολίασε τις αναφορές του κ. Στεφάνου στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο. «Άλλα ρώτα ο Δημητρόπουλος, αλλά απαντά ο Στέφανος», ανέφερε η κ. Χαραλαμπίδου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Σκόπιμη ασυνεννοησία ή όχι δεν ξέρω», πρόσθεσε η κ. Χαραλαμπίδου, «αλλά μην το ρίχνουμε τόσο χαμηλά». Η εγκύκλιος, συνέχισε, «αφορούσε εμένα την ίδια, “την συμπεριφορά” μου με αφορμή τα όσα είπα τότε και παρουσιάστηκε σε κομματικές ομάδες βάσεις και την έχω!».

