Αναστέλλεται η συμμετοχή Φαίδωνα και Γυψιώτη στα συλλογικά όργανα – Τι αποφάσισε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Την αναστολή της συμμετοχής του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και του Δημάρχου Λευκονοίκου Πιερή Γυψιώτη στα συλλογικά όργανα του κόμματος αποφάσισε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ συνεδρίασε σήμερα το πρωί και εξέτασε το θέμα που προέκυψε με τους Δημάρχους Πάφου και Λευκονοίκου οι οποίοι συμμετέχουν στο Πολιτικό Γραφείο ως ex-officio μέλη λόγω της ιδιότητας του Δημάρχου.

Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου αποφάσισαν την αναστολή της συμμετοχής των δύο πιο πάνω Δημάρχων μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Αστυνομία ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του κ. Φαίδωνος και για τη δεύτερη υπόθεση, καθώς και για την υπόθεση του κ. Γυψιώτη, και κρίθηκε όπως ενεργοποιηθούν οι πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου και οι δύο δήμαρχοι τεθούν άμεσα σε αργία.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού στη σημερινή τακτική του συνεδρία συζήτησε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα καθώς και τον προγραμματισμό της προεκλογικής εκστρατείας.

Όσον αφορά τους 2 Δημάρχους που τέθηκαν σε αργία από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποφασίστηκε όπως ανασταλεί η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα της Παράταξης μέχρι τη λήξη της αργίας.

Η διερεύνηση κάθε υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στις ανακριτικές αρχές και στη Δικαιοσύνη και κάθε πολίτης θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Επαναλαμβάνουμε τη θέση αρχής: να διερευνηθούν όλα και όλοι, και για όλες τις κατηγορίες. Διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα, μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό.