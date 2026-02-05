Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επίσημα σε αργία οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου - Δημοσιεύθηκε η απόφαση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (φώτο)

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση για τους αντικαταστάτες που θα αναλάβουν καθήκοντα στους αντίστοιχους δήμους όσο διαρκεί η αργία.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την αργία των Δημάρχων Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη, με βάση τις προβλέψεις του περί Δήμων Νόμου και κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για τις ποινικές έρευνες που διεξάγονται εις βάρος τους. 

Σύμφωνα με τον νόμο, η αργία ενεργοποιείται μόνο με την επίσημη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα και τίθεται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων, ενώ οι δημάρχοι λαμβάνουν το ένα τρίτο της αντιμισθίας τους για όλη τη διάρκεια της αργίας. 

Δείτε τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εδώ:

 

