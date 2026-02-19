Σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - Με Κόμπο θα συμμετάσχει η Κύπρος

Με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο θα συμμετάσχει η Κύπρος στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που συγκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον και για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση συμμετοχής με καθεστώς παρατηρητή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η συνεδρίαση θα εξετάσει τα επόμενα βήματα για υλοποίηση της Συμφωνίας Ειρήνης του Σαρμ Ελ-Σέιχ και του σχετικού Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, όπως υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το Ψήφισμα 2803.

Αναφέρεται επίσης ότι, η συμμετοχή της Κύπρου εντάσσεται στο πλαίσιο του ενεργού ρόλου που διαδραματίζει από την έναρξη της κρίσης, μέσω πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και της ευρύτερης συμβολής της στις διεθνείς και περιφερειακές προσπάθειες για ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας στην Μέση Ανατολή.

Ανακοινώνει πακέτο ανοικοδόμησης ο Τραμπ - Πάνω από 5 δις δολάρια

Η σημερινή πρώτη επίσημη ηγετική συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), που ιδρύθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτεί ένα τολμηρό και παράτολμο βήμα για την αμερικανική διπλωματία με στόχο την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων. Με εστίαση αρχικά στην ανοικοδόμηση της Γάζας μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, η εκδήλωση αναμένεται να αναδείξει δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και διπλωματικές συμμαχίες, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί πιθανότατα στο US Institute of Peace, δεν έχουν δημοσιευθεί ακριβείς ώρες έναρξης, αλλά η ατζέντα προβλέπει ομιλίες ηγετών, ανακοινώσεις χρηματοδότησης και συζητήσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα, με διάρκεια πιθανότατα αρκετών ωρών.

Νικολάι Μλάντενοβ - Ο «άνθρωπος κλειδί»

Ο διπλωμάτης Νικολάι Μλάντενοβ είναι ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα, θα ενεργεί ως ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και μιας τεχνοκρατικής επιτροπής που αποτελείται από Παλαιστίνιους αξιωματούχους και έχει ως στόχο να διοικήσει τον κατεστραμμένο θύλακα.

Καλείται να μετατρέψει ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, 20 σημείων που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χωρίς βασικές λεπτομέρειες, σε ένα βιώσιμο πρόγραμμα που μπορεί να ανοικοδομήσει τη Γάζα, να αφοπλίσει τη Χαμάς και να κυβερνήσει δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Δίπλα του στο Συμβούλιο Ειρήνης - αν και χωρίς τις άμεσες αρμοδιότητές - θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, μεταξύ άλλων, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Με πληροφορίες και από cnn.gr