Στον «πολιτικό στίβο» κατέρχεται ο Κώστας Μαλέκκος - Δείτε με ποιο κόμμα

Είναι ένας εκ των δύο υποψηφιοτήτων από τον χώρο του αθλητισμού που ανακοινώνουν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, το Πράσινο Κόμμα Κύπρου σε συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Δύο υποψηφιότητες από τον χώρο του αθλητισμού ανακοινώνουν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, το Πράσινο Κόμμα Κύπρου σε συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στα ψηφοδέλτια των δύο κομμάτων εντάσσονται δύο γνωστά πρόσωπα του κυπριακού ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους και ενεργή δράση και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής τους καριέρας.

Πρόκειται για τον Κώστα Μαλέκκο, το εμβληματικό «δεκάρι» της εθνικής Κύπρου, και τον Στέλιο Στυλιανού. Και οι δύο είναι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και σήμερα δραστηριοποιούνται ως προπονητές, παραμένοντας ενεργοί στον χώρο του αθλητισμού.

