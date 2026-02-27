«Τα έργα προχωρούν χωρίς ανατροπές» :Διαβεβαιώσεις Βαφεάδη από τη σύσκεψη στο ΕΒΕ Πάφου

Τις διαβεβαιώσεις ότι τα μεγάλα έργα υποδομής στην επαρχία Πάφου προχωρούν κανονικά και χωρίς πισωγυρίσματα έδωσε ο Αλέξης Βαφεάδης, Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή στο ΕΒΕ Πάφου.

Ο κ. Βαφεάδης ευχαρίστησε το ΕΒΕ Πάφου για την πρόσκληση να συμμετάσχει στη σύσκεψη, σημειώνοντας πως αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Υπουργείου για συνεργασία και συνεχή ενημέρωση όλων όσοι εμπλέκονται ή επηρεάζονται από τα έργα.

Όπως ανέφερε, πέραν της ενημέρωσης, στόχος είναι και η «εποικοδομητική συνεισφορά», η οποία τόνισε «πάντοτε αυτό συμβαίνει». Αναφερόμενος στο μεγάλο έργο του δρόμου Πόλη Χρυσοχούς- Πάφου , ο Υπουργός χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι τα έργα προχωρούν και ότι οι μελέτες και τα έγγραφα προκήρυξης προσφορών ολοκληρώνονται.

«Φτάνουμε στο σημείο που οι μελέτες και τα έργα προκήρυξης προσφορών ολοκληρώνονται και θα έχουμε σύντομα να δούμε πραγματικά επί τόπου έργα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο στάδιο, ιδίως όσον αφορά την επαναπροκήρυξη. Όπως εξήγησε, οι δύο φάσεις του έργου προχωρούν σχεδόν ταυτόχρονα.

Στη μία φάση οι προσφορές θα υποβληθούν στα τέλη Μαρτίου, ενώ η δεύτερη θα προκηρυχθεί πολύ σύντομα. «Έτσι έχουμε δύο φάσεις αυτού του μεγάλου έργου να υλοποιούνται ταυτόχρονα», είπε, σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ανατροπές ή πισωγυρίσματα.

«Ο κίνδυνος δεν είναι να μην προχωρήσουν, αλλά να υπάρξουν ανατροπές και να έχει πισωγυρίσματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανατροπές ούτε πισωγυρίσματα», ανέφερε, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πρόοδο του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Σε ό,τι αφορά την 3η λωρίδα του υφιστάμενου δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου.

Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, σημειώνοντας ωστόσο πως «η ελπίδα μου είναι ότι εντός Μαρτίου θα τελειώσουν αυτά τα έργα». Για την Α’ Φάση του έργου, διευκρίνισε ότι δόθηκε παράταση ενός μηνός κατόπιν παράκλησης των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, με τις προσφορές να κατατίθενται μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η επόμενη φάση, από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι το Στρουμπί, τεσσάρων λωρίδων, αναμένεται να προκηρυχθεί μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, μόλις ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις και οι σχετικές διαδικασίες, όπως είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου. Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο στην Πάφο πως, μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα αξιολογηθούν ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι μηχανισμοί υλοποίησης. «Είναι για εμάς έργο προτεραιότητας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το παραλιακό μέτωπο ταλαιπωρείται από τη διάβρωση και ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. «Είναι κάτι που εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να μην χαθεί», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας επείγουσα την ολοκλήρωση των μελετών.

Σε σχέση με το έργο από τους Τάφοι των Βασιλέων, από τη Χλώρακα - Κισσόνεργα μέχρι την Πέγεια, ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι είχαν δοθεί δύο χρόνια για την ολοκλήρωση των μελετών, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να είναι έτοιμες για προκήρυξη πριν την παρέλευση της διετίας. Μάλιστα, ανέφερε πως πρέπει να πιστωθεί η συμβολή του βουλευτή του ΔΗΣΥ Πάφου, Χαράλαμπος Πάζαρος, τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό εξοικονομήθηκαν έξι έως εννέα μήνες από τη διαδικασία. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι το έργο θα μπορέσει να προκηρυχθεί ακόμη και τον Ιούνιο.

Για τον δρόμο πρόσβασης προς το Αεροδρόμιο Πάφου, στο τμήμα της Έζουσας, και ερωτηθείς κατά πόσο έχουν ξεπεραστεί τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προέκυψαν, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το θέμα θα εξεταστεί. «Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το περιβάλλον και θέλουμε να ληφθούν μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ωστόσο ότι πρόκειται για έργο δημοσίου συμφέροντος που πρέπει να υλοποιηθεί, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Σημειώνεται ότι τα θέματα που έθεσε το ΕΒΕ Πάφου στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων αφορούσαν τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Πόλις Χρυσοχούς Α’ Φάση, σε σχέση με τις εξελίξεις, την πρόοδο και τις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (Προσφυγή Αρ. 19/2025). Τον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Πόλις Χρυσοχούς Β’ Φάση (Τμήμα ΙΙ, Στρουμπί – Πόλις Χρυσοχούς), καθώς και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Το έργο επέκτασης της Λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων στην Πάφο (Παραλιακός Δρόμος Χλώρακας – Λέμπας- Κισσόνεργας). Τον δυτικό παρακαμπτήριο δρόμο Πάφου. Την κατασκευή δρόμου πρόσβασης Αεροδρομίου Πάφου (παρά τον ποταμό Έζουσα) με σύνδεση με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Τη γέφυρα σύνδεσης της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσόγης με τη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας (Ε/Δ 3 εκ.). Ο κ. Βαφεάδης επανέλαβε ότι «οι δράσεις προχωρούν και θα υλοποιηθούν» και διαβεβαίωσε πως το επόμενο διάστημα η πρόοδος των έργων θα είναι ορατή και στην πράξη, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών της επαρχίας Πάφου.