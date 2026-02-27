Κουκούλα, διοργανωτής και ευθύνες: Η νέα πραγματικότητα στις διαδηλώσεις

Ικανοποίηση για το γεγονός ότι, η Βουλή υπερψήφισε την πρόταση νόμου που κατέθεσε σε σχέση με τις συγκεντρώσεις και παρελάσεις με 29 ψήφους υπέρ, 13 αποχές και με καταψήφιση όλων των τροπολογιών επί της πρότασης νόμου, εξέφρασε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε σημερινή γραπτή δήλωση.

Διαβάστε επίσης: Τι αλλάζει για διαδηλώσεις και παρελάσεις - Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τον τροποποιητικό νόμο

"Στόχος της πρότασης νόμου", προσθέτει η κ. Χαραλαμπίδου, "ήταν να γίνει ο εν ισχύ νόμος συμβατός με τις προϋποθέσεις που θέτει το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών του ΟΑΣΕ". Ακολούθως σημειώνει "ότι μετά την ψήφιση του νόμου τον Ιούλιο 2025 ουδεμία ενέργεια έγινε από οιονδήποτε για διορθωτικά μέτρα πέραν της καταγγελίας μου στον ΟΑΣΕ η οποία ήταν προσωπική πρωτοβουλία".

"Το ζήτημα", συνεχιζει, "δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προεκλογικών αντιπαραθέσεων αλλά ουσιαστικού νομοθετικού έργου το οποίο μας βαραίνει προκειμένου να θωρακιστούν δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και ευχαριστώ όσους εργάστηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση επιταχύνοντας και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες".

Η κ. Χαραλαμπίδου διευκρινίζει ότι "με την πρόταση που υπερψηφίστηκε, διασαφηνίζονται ασαφείς έννοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, προστίθενται αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας, πράξη που αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και αφαιρούνται όλες οι προβληματικές πρόνοιες που υπήρχαν στο νόμο".

Σύμφωνα με πρόνοιες της πρότασης νόμου η οποία αίρει όλα τα προβληματικά στοιχεία του νόμου διασφαλίζεται ότι:

Οι διαμαρτυρόμενοι δεν υποχρεούνται ούτε να εκδώσουν προειδοποίηση, ούτε να ορίσουν διοργανωτή, ενώ στην περίπτωση που επιλέξουν να το πράξουν δεν βαραίνουν τον διοργανωτή οποιεσδήποτε ευθύνες για μη προειδοποίηση ή για πράξεις τρίτων, ούτε αποτελούν λόγο διάλυσης. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι διαμαρτυρόμενοι δικαιούνται να καλύψουν το πρόσωπό τους, εφόσον δεν προβαίνουν σε πράξεις βίας.

Επιπρόσθετα, προνοείται η άρση των περιορισμών για συγκεντρώσεις σε δημόσιο χώρο ή με βάση τον αριθμό προσώπων, ενώ παράλληλα περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με τη δράση της Αστυνομίας για αποφυγή του ενδεχομένου αδικαιολόγητης διάλυσης συγκέντρωσης ή άσκησης αδικαιολόγητης ή υπέρμετρης βίας.

"Η κυπριακή κοινωνία", αναφέρει, "στα πλαίσια μιας λειτουργικής δημοκρατίας οφείλει να απολαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δημοκρατικά της δικαιώματα χωρίς περιορισμούς". Με την παρούσα πρόταση νόμου, καταλήγει, "θωρακίζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, παράλληλα με το αίσθημα ασφάλειας του Κύπριου πολίτη".