Το ΔΗΚΟ παρουσίασε τους υποψηφίους του για την επαρχία Αμμοχώστου

Τις υποψήφιες και τους υποψηφίους του για την επαρχία Αμμοχώστου παρουσίασε χθες, 4 Μαρτίου, στο Παραλίμνι το Δημοκρατικό Κόμμα, σε εκδήλωση παρουσία του προέδρου του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος.

Κατά την παρουσίαση, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για μια ομάδα υποψηφίων με εμπειρία, γνώσεις και διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία, σημειώνοντας ότι είναι έτοιμοι να δώσουν «έναν έντιμο και δυναμικό αγώνα» για να εκπροσωπήσουν τους πολίτες της επαρχίας Αμμοχώστου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όπως τόνισε, το ΔΗΚΟ κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026 με ένα ισχυρό και αξιόπιστο ψηφοδέλτιο στην Αμμόχωστο, αποτελούμενο από πρόσωπα που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση πολιτικών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Κλείνοντας, κάλεσε στελέχη, μέλη και φίλους του κόμματος να στηρίξουν τους υποψηφίους της επαρχίας, ώστε το ΔΗΚΟ να διασφαλίσει ισχυρή παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΚΟ – ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΝΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Δρομολαξιάς

ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗΣ – Βουλευτής Αμμοχώστου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΑ – Ιδιωτική Υπάλληλος

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – Δημόσιος Υπάλληλος Υπηρεσία Ασύλου

ΚΚΟΝΝΕ ΕΛΕΝΑ – Συμβασιούχος Οπλίτης Ειδικών Δυνάμεων

ΚΟΥΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – Βουλευτής Αμμοχώστου

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ – Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών

ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΟΛΙΑ – Αριστίνδην Υποψήφια

ΠΙΕΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – Ασφαλιστική Αντιπρόσωπος

ΣΕΝΕΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – Βουλευτής Αμμοχώστου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΟΣ – Κοινοτάρχης Αγ. Λουκά Αμμοχώστου