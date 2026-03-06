ΠτΔ: Στόχος η ενίσχυση και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας

Στόχος της Κυβέρνησης η ενίσχυση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον κυπριακό λαό, δήλωσε, την Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), και ερωτηθείς αν θα συζητήσει με τα στελέχη του ΟΑΥ το θέμα της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα από τα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, όπως και το αναλογιστικό πρόγραμμα, τα φάρμακα».

«Έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και μας ενδιαφέρουν γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είπε ότι όλα τα πτητικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, περιλαμβανομένου και του κυβερνητικού αεροσκάφους, «είναι στη διάθεση των συμπατριωτών μας που χρειάζονται να υπάρξει άμεση ανταπόκριση».

Πρόσθεσε ότι «το γεγονός πως επέλεξα να έρθω εδώ και δεν ζήτησα από τα μέλη του ΟΑΥ να έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο είναι ενδεικτικό του πώς προσεγγίζουμε, ειδικότερα, επαναλαμβάνω, τα θέματα της Παιδείας και της Υγείας».

Το ΓεΣΥ ήταν μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις στη χώρα μας, μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση και όπως κάθε μεταρρύθμιση τέτοιου εύρους, τέτοιας σημαντικής διάστασης, πρέπει να αξιολογείται συνεχώς και να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Ο στόχος της Κυβέρνησης μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, συζητήσεις, όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, συνοψίζεται στην ενίσχυση, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον κυπριακό λαό», ανέφερε. «Αυτός είναι ο στόχος μας, προς αυτή την κατεύθυνση θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, για αυτό και επενδύουμε συνεχώς, γιατί για μας είναι επένδυση, δεν είναι έξοδο, δεν έχει οικονομική διάσταση, είναι επένδυση στον τομέα της Υγείας και της Παιδείας», είπε.

Ο Σταύρος Μιχαήλ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την επίσκεψη αυτή.

Σημείωσε ότι θα συζητούσαν «κάποια εκκρεμή θέματα της καθημερινότητας», αλλά γενικότερα και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σύστημα υγείας και τι άλλο χρειάζεται, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα «ώστε να το θωρακίσουμε, να είναι σε βιώσιμη οικονομική κατάσταση και να παρέχουμε αναβαθμισμένες, αλλά κυρίως ποιοτικές, υπηρεσίες υγείας στους πολίτες».

Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο Υπουργός Υγείας, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ