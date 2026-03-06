Τα βάζει ξανά με τον Πρόεδρο το ΑΚΕΛ με φόντο το ΝΑΤΟ: «Προβληματική κι επικίνδυνη εμμονή»

Για προβληματική κι επικίνδυνη εμμονή του Πρέδρου Χριστοδουλίδη κάνει λόγο το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του στον απόηχο των δηλέωσεών του στην Ελλάδα για ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ.

«Κατ’ αρχήν, τίθεται ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης μιας τέτοιας επιλογής αφού ο κ. Χριστοδουλίδης όχι μόνο δεν την έθεσε ενώπιον του λαού όταν ζητούσε τη ψήφο του, αλλά, αντίθετα, επιχειρηματολογούσε ενάντια στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό», αναφέρει το ΑΚΕΛ και προσθέτει ότι «επί της ουσίας, η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν απαντά στο ζήτημα της ασφάλειας της Κύπρου έναντι της πρώτης και κύριας απειλής που υφίσταται η Κύπρος που είναι η κατοχή και επιθετικότητα της Τουρκίας, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ».

«Ωστόσο», προσθέτει, «θα οδηγούσε σε οριστική διάλυση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με κράτη που είναι μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ, κάτι που δεν έχει πολυτέλεια να υποστεί η πατρίδα μας. Τέλος, στις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η χώρα και η περιοχή μας, η προετοιμασία ένταξης σε ένα στρατιωτικό επιθετικό συνασπισμό ισοδυναμεί με παιχνίδι με τη φωτιά».

Το ΑΚΕΛ καλεί μέσω της ανακοίνωσής του τον κ. Χριστοδουλίδη να «αναλογιστεί τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από την δρομολόγηση ένταξης στο ΝΑΤΟ» και τονίζει καταληκτικά ότι σε κάθε περίπτωση, «θα είναι απέναντι σε όποιους σχεδιασμούς και μεθοδεύσεις για ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ».

Διαβάστε Επίσης:

Live: Άρχισαν να λαμβάνουν δοκιμαστικά sms οι πολίτες: «ΔΟΚΙΜΗ – Σε εξέλιξη ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας»

Live: Νέες ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Τεχεράνη - Ρούμπιο: Ο πόλεμος αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη εβδομάδες