Επικοινωνιακά παίγνια με τις Βάσεις
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε χθες, πως δεν αποκλείεται να φέρει στο τραπέζι θέμα παρουσίας των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Μία ακόμα προεδρική αναφορά καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα, αφού είναι ξεκάθαρο, πως ούτε υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε επίσημη αμφισβήτηση του στάτους των Βρετανικών Βάσεων, αλλά ούτε και είναι δυνατόν να τεθεί τέτοιο θέμα στην παρούσα συγκυρία
