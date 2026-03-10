Τιμές ενέργειας και επιπτώσεις στην ατζέντα τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίων ηγετών - Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Σε τηλεδιάσκεψη ομάδας Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης συμμετείχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Καγκελάριου της Γερμανίας, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας και του Πρωθυπουργού του Βελγίου και αποτελεί συνέχεια της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο στο Alden Biesen του Βελγίου, πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στόχος της συζήτησης ήταν ο συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, κατά το οποίο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, την περαιτέρω εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, καθώς και την ανάγκη απλοποίησης των ευρωπαϊκών διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η αστάθεια στην περιοχή επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, ιδίως μέσω των επιπτώσεων στις τιμές της ενέργειας, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο ευρύτερο γεωοικονομικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε συντονισμένες πολιτικές που θα ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, τη στρατηγική ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του κ. Λετυμπιώτη, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στον σχετικό ευρωπαϊκό διάλογο, και υπό το πρίσμα της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.