Ο Έρχιουρμαν υποστηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Τουρκίας - Ελλάδας αντί του Great Sea Interconnector

Την άποψη ότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Τουρκία και την Ελλάδα αποτελεί την πιο «οικονομικά και πολιτικά ορθή» επιλογή επανέλαβε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σχολιάζοντας το έργο του Great Sea Interconnector.

Σε ανάρτησή του στο facebook, ο Έρχιουρμαν αναφέρεται στις τεχνικές δοκιμές του έργου, σημειώνοντας ότι η λειτουργικότητα του καλωδίου σε βάθος 3.000 μέτρων δοκιμάστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου που προβλέπει ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Όπως υποστηρίζει, ωστόσο, σε αρκετές μελέτες έχει εκφραστεί αμφιβολία ως προς την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, γεγονός που, όπως αναφέρει, τροφοδότησε τη δημόσια συζήτηση για το κατά πόσο θα προχωρήσει τελικά η υλοποίησή του.

Παρά τις αμφιβολίες αυτές, σημειώνει ότι η EE συνεχίζει να στηρίζει το έργο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εδώ και τρία χρόνια η τουρκοκυπριακή πλευρά προβάλλει στις επαφές της τη θέση πως η δημιουργία ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Τουρκίας-Ελλάδας θα ήταν μια επιλογή που συνδυάζει οικονομική και πολιτική λογική.

Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, μια τέτοια διασύνδεση θα μπορούσε να συμβάλει και στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, μέσω της δημιουργίας αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των πλευρών. Όπως σημειώνει, η ΕΕ καλείται να αποφασίσει αν θα στηρίξει ένα έργο που θα μπορούσε να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση ή, αντίθετα, ένα έργο που -όπως υποστηρίζει- ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει επίσης ότι η θέση αυτή διατυπώνεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια σε όλες τις επαφές της τουρκοκυπριακής πλευράς και προσθέτει ότι θα συνεχίσει να προβάλλεται, όπως αναφέρει, «σύμφωνα με τη βούληση του λαού» για επίλυση του Κυπριακού.