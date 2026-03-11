Γιλμάζ: Η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους - «Σε κίνδυνο το νησί από μέτρα της ε/κ πλευράς»

Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο: Τραυματισμένος σε χέρια, πόδια και ώμους ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας έκανε λόγο για στρατιωτική ενίσχυση στην ε/κ πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων

H Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκύπριους και ότι η ασφάλειά τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την τουρκική Κυβέρνηση, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΡ, ο κ. Γιλμάζ ρωτήθηκε για την ασφάλεια του ψευδοκράτους υπό το φως των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα έχει πραγματοποιηθεί σημαντική στρατιωτική συσσώρευση οπλισμού στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Όπως ισχυρίστηκε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρόσφατα από την ε/κ πλευρά έχουν θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το νησί.

Παράλληλα, αναφερόμενος στα γεγονότα του 1974, δήλωσε ότι με την «ειρηνευτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Άγκυρα την τουρκική εισβολή, «εξασφαλίστηκε η ασφάλεια όχι μόνο των Τούρκων αλλά και ολόκληρου του νησιού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια τόσο οι Τ/Κ όσο και οι Ε/κ αναπτύσσονται και προοδεύουν «σε ένα ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον», κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, κατέστη δυνατό χάρη στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και την «ειρηνευτική επιχείρηση».

Ο κ. Γιλμάζ πρόσθεσε ότι η Τουρκία επιθυμεί ένα «πιο ειρηνικό μέλλον» τόσο για την τ/κ όσο και για την ε/κ πλευρά, υποστηρίζοντας παράλληλα την «κυριαρχική ισότητα όλων».

«Ποτέ δεν αφήσαμε τους Τ/κ μόνους και δεν θα το κάνουμε ούτε στο μέλλον», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι κάθε βήμα που κάνει η Άγκυρα αποσκοπεί «στην ασφάλεια όλων των κατοίκων του νησιού και του νησιού στο σύνολό του»

