«Οικονομικά μη βιώσιμος» ο Great Sea Interconnector ισχυρίζεται ο Έρχιουρμαν

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ (Great Sea Interconnector) δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, ισχυρίστηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Με αφορμή τις πρόσφατες δοκιμές που αφορούσαν τη λειτουργικότητα του υποθαλάσσιου καλωδίου σε βάθος 3.000 μέτρων, υποστήριξε ότι πολλές μελέτες καταδεικνύουν τη μη βιωσιμότητα του έργου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συζητήσεις γύρω από το αν θα υλοποιηθεί ή όχι παραμένουν έντονες.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε πως, παρά τις εν λόγω αμφιβολίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρέχει τη στήριξή της στο GSI. Όπως σημείωσε, εδώ και τρία χρόνια εξηγεί στους συνομιλητές του ότι η πιο ορθολογική επιλογή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, θα ήταν η εγκαθίδρυση ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας.

Εξάλλου, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκαθαρίσει τη στάση της, λέγοντας πως, εφόσον η ΕΕ δηλώνει ότι επιθυμεί την επίλυση του Κυπριακού, θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα στηρίξει έργα που –σύμφωνα με τον ίδιο– θα περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση ή έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη λύση μέσω της αλληλεξάρτησης.

Καταλήγοντας, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι θα συνεχίσει να προβάλλει τη συγκεκριμένη θέση προς πάσα κατεύθυνση, εκφράζοντας τη βούληση της πλευράς του για εξεύρεση λύσης.

ΚΥΠΕ