Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην Πάφο - Δύο δημοσιογράφοι ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους (φώτος)

Το ψηφοδέλτιο για την επαρχία Πάφου ανακοίνωσε το ΔΗΚΟ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Συγκεκριμένα, το ΔΗΚΟ κατέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση με πέντε υποψήφιους στην επαρχία Πάφου: τις δημοσιογράφους Νατάσα Ιωάννου και Άντρη Κωνσταντινίδου, τον νυν βουλευτή και αντιπρόεδρο του κόμματος Χρύσανθο Σαββίδη, τον λογιστή και αντιδήμαρχο Πελαθούσας Κυριάκο Σίμου, καθώς και τον πρώην δημοτικό σύμβουλο και κοινοτάρχη Κολώνης Πανίκο Σκορδή

Αναλυτικά τα βιογραφικά των υποψηφίων:

1. Ιωάννου Νατάσα

Η Νατάσα Ιωάννου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Παναγιά της επαρχίας Πάφου. Από την οικογένειά της πήρε τα σημαντικότερα θεμέλια της ζωής της: την αγάπη για την πατρίδα, την ιστορία και τον τόπο, αλλά και τη δύναμη να πιστεύει στις αξίες και στους ανθρώπους. Μεγαλωμένη στον τόπο καταγωγής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, θεωρεί σημαντικό να διατηρούνται ζωντανές οι παρακαταθήκες και οι αξίες που άφησε.

Είναι μάχιμη δημοσιογράφος για περισσότερα από 25 χρόνια, υπηρετώντας με συνέπεια την ενημέρωση και τον αγώνα για την αλήθεια. Μέσα από την πορεία της στα μέσα ενημέρωσης προχώρησε σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που αφορούσαν ζητήματα εις βάρος δανειοληπτών καθώς και τις συνέπειες του κουρέματος καταθέσεων, αναδεικνύοντας προβλήματα που επηρέασαν την κοινωνία και τους πολίτες.

Σπούδασε Δημοσιογραφία και κατέχει πτυχίο στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Η αγάπη της για την επαρχία Πάφου και τις κοινότητές της την οδηγεί στην επιθυμία να συμβάλει ενεργά στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, στη στήριξη της υπαίθρου και των ανθρώπων της, αλλά και στο να δοθεί ελπίδα και προοπτική στους νέους.

Στον ελεύθερο χρόνο της αγαπά τον χορό και τη μουσική και είναι μέλος του Χορευτικού Συγκροτήματος «Εθνάρχη Μακαρίου Γ’» Παναγιάς.

Η ελευθερία, η αγάπη και η δικαιοσύνη αποτελούν για την ίδια υπέρτατες αξίες. Είναι μητέρα ενός γιου, από τον οποίο, όπως συχνά λέει, μαθαίνει καθημερινά και αντλεί δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.

2. Κωνσταντινίδου Άντρη, Δημοσιογράφος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο. Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ με Άριστα Σπούδασε Δημοσιογραφία, Δημόσιες σχέσεις και Τηλεπαρουσίαση.

Εργάστηκε για 30 χρόνια σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ενώ συνεργάστηκε με τοπικές εφημερίδες και περιοδικά.

Μέσα από την δουλειά της καταπιάστηκε κυρίως με θέματα που αφορούσαν την επαρχία της Πάφου. Τα μεγάλα έργα, θέματα υγείας, κοινωνικά προβλήματα, ρεπορτάζ με τους πολίτες, ενώ μέσα από τα άρθρα μου ασχολήθηκε πολύ με το «κούρεμα», την σήψη και την διαφθορά αλλά και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν τον τόπο μας.

Διετέλεσε μουσικός παραγωγός και Αθλητικός παραγωγός για πολλά χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια διατηρεί την δική της δημοσιογραφική ιστοσελίδα «ΕLIS NEWS» η οποία έχει κοινωνικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα παράγει οπτικοακουστικό υλικό με κοινωνικό χαρακτήρα.

Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΜΕΑ ( Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων). Συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και εθελοντικές δράσεις στην τοπικη κοινωνία της Πάφου.

Έχει 2 θυγατέρες την Σώζη- Ζωγράφος/Αγιογράφος και την Ηρώ- Δικηγόρος

Είναι υπέρ της διαβούλευσης με τους πολίτες και υπέρμαχος της διαφάνειας, της εντιμότητας και του σεβασμού. Την χαρακτηρίζει το έντονο συναίσθημα του δικαίου.

3. Σαββίδης Χρύσανθος, Αντιπρόεδρος και Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1971. Είναι παντρεμένος με την Άντρη Κωνσταντίνου, οικονομολόγο, και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ηρόδοτο και τη Μαρκέλλα.

Αποφοίτησε από το Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου την περίοδο 1986–1989. Στη συνέχεια φοίτησε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου απέκτησε πτυχίο στη Στατιστική (1991–1995). Ακολούθως, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (MSc Statistics with Maths) στο Πανεπιστήμιο του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο (1995–1996).

Επαγγελματική Πορεία

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως λέκτορας στο Intercollege την περίοδο 1996–1997.

Από το 1997 μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Εκπαιδευτικού Κέντρου Σαββίδη, το οποίο δραστηριοποιείται στην Πάφο, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία.

Παράλληλα, από το 2000 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Από το 2013 είναι Πρόεδρος των Στατιστικολόγων Κύπρου (ΚΙΣ).

Ενασχόληση με την Πολιτική

Η πολιτική του δραστηριότητα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων. Διετέλεσε Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας της φοιτητικής παράταξης «Αναγέννηση» στην Αθήνα την περίοδο 1992–1994, ενώ υπήρξε μέλος της «Αναγέννησης» στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο 1995–1996.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πάφου από το 2006 έως το 2016.

Στο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) διετέλεσε και υπηρετεί σε σημαντικές θέσεις:

· Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ (2014 – σήμερα)

· Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του ΔΗΚΟ (2014 – σήμερα)

· Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Πάφου (2018 – σήμερα)

· Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος (2023 – σήμερα)

Από το 2021 υπηρετεί ως Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, συμμετέχοντας στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές:

· Υγείας

· Περιβάλλοντος

· Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Παράλληλα, είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Υποψηφιότητα Βουλευτικών Εκλογών 2026

Μετά από πέντε χρόνια κοινής προσπάθειας, κατά τα οποία επιτευχθηκαν σημαντικά βήματα προόδου για την Επαρχία Πάφου, επαναδιεκδικεί την επανεκλογή του στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Από την πλευρά του, αισθάνεται την υποχρέωση να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά, μεθοδικά, με αφοσίωση, με καθαρά χέρια, για εμάς και τα παιδιά μας.

Με γνώση, θέληση και εμπειρία, συνεχίζει να εργάζεται για μια ακόμη καλύτερη Πάφο και δηλώνει τα εξής: «Μαζί μπορούμε να θέσουμε νέους στόχους και να πετύχουμε ακόμη περισσότερα, ώστε η Πάφος να συνεχίσει να αναβαθμίζεται εκπαιδευτικά, πνευματικά, πολιτιστικά και οικονομικά. Δύναμή μου είστε εσείς, για να πετύχουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον για την Πάφο μας.»

4. Σίμου Κυριάκος, Λογιστής, Αντιδήμαρχος Πελαθούσας (Πόλης Χρυσοχούς)

Ο Κυριάκος Σίμου είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Γεννήθηκε στην Πάφο το 1988 και μεγάλωσε στην Πόλη Χρυσοχούς.

Από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση στον χώρο της εστίασης, αποκτώντας άμεση επαφή με την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο London South Bank University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of the West of England. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον τομέα της λογιστικής και των οικονομικών υπηρεσιών, διατηρώντας λογιστικό γραφείο στην Πόλη Χρυσοχούς, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Δυνάμεις Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς ως Υπαξιωματικός.

Από τον Ιούλιο του 2024 υπηρετεί ως Αντιδήμαρχος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πελαθούσας του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, συμμετέχοντας ενεργά σε επιτροπές και διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, την τοπική ανάπτυξη καθώς και θέματα παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας.

Με επαγγελματική εμπειρία, ενεργή συμμετοχή στα κοινά και γνώση των αναγκών της κοινωνίας, επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και πρόοδο της επαρχίας Πάφου, με στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη της επαρχίας.

5. Σκορδής Πανίκος, πρώην μέλος Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Γεροσκήπου. Αποφοίτησα από το Δ’ Λύκειο Πάφου. Υπηρέτησα την Ε.Φ στο 212 Τ.Π στην περιοχή ΣΟΠΑΖ στην γραμμή αντιπαράταξης.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας παρακολούθησε μαθήματα Νομικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξ αποστάσεως και εργαζόταν ως Αερολιμενικός στο Αεροδρόμιο Πάφου. Σπούδασε στο INTERCOLLEGE Δημοσιογραφία (Επικοινωνίες,Marketing,Δημόσιες σχέσεις). Εργάστηκε ως Δημοσιογράφος στο TV Ω και στο Ράδιο Πάφος στο τμήμα ειδήσεων. Είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής Φάκελος Ω για 10 χρόνια. Εργάστηκε στο Τμήμα υποδοχής μεγάλων Ξενοδοχειακών μονάδων της Πάφου PIONEER ,PHAETHON,ST. GEORGE ,AKTEON,ALOE THANOS GROUP. Εργάστηκε στο Αεροδρόμιο Πάφου στο Τμήμα Αφορολογήτων Καταστημάτων της CTC- ARI και ήταν Διευθυντικό στέλεχος.

Από νεαρή ηλικίας εντάχθηκε στις τάξεις του ΔΗ.ΚΟ. Διετέλεσε Πρόεδρος της Τ.Ε ΔΗΚΟ στον Δήμο Γεροσκήπου για 15 χρόνια και συμμετείχε ως εκλεγμένο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου για δυο θητείες. Έδωσε το παρόν του σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του Κόμματος. Εκλέγηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Γεροσκήπου με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ το 2007-2012.Διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας στον Δήμο Γεροσκήπου και διεκδίκησε μαζί με τα άλλα μέλη της Σχολικής Εφορείας των συνδέσμων γονέων του Δημάρχου Γεροσκήπου και των οργανωμένων συνόλων του Δήμου την ανέγερση του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη και του Α΄ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου κάτι που επετεύχθη.

Σήμερα είναι μέλος της Κ.Ε του ΔΗ.ΚΟ και μέλος της Τ.Ε ΔΗΚΟ Γεροσκήπου. Είναι Γραμματέας της Αγροτικής Οργάνωσης ΠΕΚ στην Πάφο. Είναι Κοινοτάρχης Κολώνης-Γεροσκήπου.

Επαγγελματικά είναι διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας GreenGrocer που ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία φρούτων και λαχανικών. Δημοσιογραφικά συνεργάζεται με την διαδικτυακή τηλεόραση FAROS TV και έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της τηλεοπτικής εκπομπής Εν οίκω και εν Δήμω.

