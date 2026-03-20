Η ΕΔΕΚ κλείδωσε τα ψηφοδέλτια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας - Αυτοί είναι οι 15 υποψηφίοι

Τα ονόματα των δεκαπέντε υποψήφιων βουλευτών της ΕΔΕΚ στις εκλογικές περιφέριες Αμμοχώστου και Κερύνειας

Τα ψηφοδέλτια για τις επαρχίες Αμμοχώστου και Κερύνειας, ανακοίνωσε σήμερα η ΕΔΕΚ, για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές τον Μάιο.

Η ανακοίνωση περιέχει τα ονόματα των 15 συνολικά υποψηφίων, 11 στην Αμμόχωστο και 3 στην Κερύνεια, καθώς και το επάγγελμα τους.

Ψηφοδέλτιο για την επαρχία Αμμοχώστου

  1. Ανδρέου Γιώργος, κουρέας
  2. Γιόκκα Παντελίτσα, εκπαιδευτικός, Γραφείο Τύπου ΕΔΕΚ
  3. Δημητρίου Άντρη, νομικός
  4. Δρουσιώτη Ραφαέλλα, αισθητικός
  5. Ιακώβου Αλεξία, γραμματέας
  6. Κάκκουρας Ανδρέας Πρόεδρος Ονήσιλου Τσιακκιλερού, Μηχανικός Πληροφορικής
  7. Μιχαήλ Μιχάλης, Σεφ
  8. Πικής  Κώστας, Στρατιωτικός Οδοντίατρος εν αποστρατεία
  9. Πιττάκαρας Ανδρέας, εκπαιδευτικός, τέως Πρόεδρος Δασκάλων & Νηπιαγωγών
  10. Χριστοφή Πέτρος, δημόσιος υπάλληλος
  11. Χρίστου Χρύσανθος, απόφοιτος Δημοσιογραφίας

 

Ψηφοδέλτιο για την επαρχία Κερύνειας

  1. Κύρου Μάριος, εκπαιδευτικός - Πρόεδρος Ε.Ε. ΕΔΕΚ Κερύνειας
  2. Λεωνίδου Μάριος, κοινοβουλευτικός συνεργάτης ΕΔΕΚ - Χημικός
  3. Πάρπας Πανίκος, δημοτικός σύμβουλος ΕΔΕΚ Κερύνειας

