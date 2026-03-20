Η ΕΔΕΚ κλείδωσε τα ψηφοδέλτια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας - Αυτοί είναι οι 15 υποψηφίοι

Τα ψηφοδέλτια για τις επαρχίες Αμμοχώστου και Κερύνειας, ανακοίνωσε σήμερα η ΕΔΕΚ, για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές τον Μάιο.
Η ανακοίνωση περιέχει τα ονόματα των 15 συνολικά υποψηφίων, 11 στην Αμμόχωστο και 3 στην Κερύνεια, καθώς και το επάγγελμα τους.
Ψηφοδέλτιο για την επαρχία Αμμοχώστου
- Ανδρέου Γιώργος, κουρέας
- Γιόκκα Παντελίτσα, εκπαιδευτικός, Γραφείο Τύπου ΕΔΕΚ
- Δημητρίου Άντρη, νομικός
- Δρουσιώτη Ραφαέλλα, αισθητικός
- Ιακώβου Αλεξία, γραμματέας
- Κάκκουρας Ανδρέας Πρόεδρος Ονήσιλου Τσιακκιλερού, Μηχανικός Πληροφορικής
- Μιχαήλ Μιχάλης, Σεφ
- Πικής Κώστας, Στρατιωτικός Οδοντίατρος εν αποστρατεία
- Πιττάκαρας Ανδρέας, εκπαιδευτικός, τέως Πρόεδρος Δασκάλων & Νηπιαγωγών
- Χριστοφή Πέτρος, δημόσιος υπάλληλος
- Χρίστου Χρύσανθος, απόφοιτος Δημοσιογραφίας
Ψηφοδέλτιο για την επαρχία Κερύνειας
- Κύρου Μάριος, εκπαιδευτικός - Πρόεδρος Ε.Ε. ΕΔΕΚ Κερύνειας
- Λεωνίδου Μάριος, κοινοβουλευτικός συνεργάτης ΕΔΕΚ - Χημικός
- Πάρπας Πανίκος, δημοτικός σύμβουλος ΕΔΕΚ Κερύνειας