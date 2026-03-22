Πρώτος πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας ο Φειδίας Παναγιώτου με 56,79% - Διόρισε αντιπρόεδρο την Νταϊάνα Κωνσταντινίδη

Πρόεδρος του κόμματος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου εκλέγηκε ο ευρωβουλευτής Φείδας Παναγιώτου, ο οποίος δήλωσε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η εγγραφή των πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους. Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτούν οι θέσεις του κόμματος σε διάφορους τομείς.

Διόρισε αντιπρόεδρο

Την Νταϊάνα Κωνσταντινίδη διόρισε αντιπρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας ο πρόεδρος του κόμμματος Φειδίας Παναγιώτου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Καταστατικό για διορισμό των υπόλοιπων μελών της ηγεσίας.

Ακολούθως ο Φειδίας Παναγιώτου είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει σε συνεργασία με την Νταϊάνα Κωνσταντινίδη ποιοι θα διοριστούν στις θέσεις του Γραμματέα και του Ταμία του κόμματος.

Οι υποψήφιοι και τα αποτελέσματα

Οι εκλογές για την προεδρία του κόμματος διεξήχθηκαν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή AGORA μεταξύ 19-21 Μαρτίου, με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επιλογή των 56 υποψηφίων βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας.

Την προεδρία του κόμματος διεκδίκησαν επτά πρόσωπα, όλοι υποψήφιοι βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον με αλφαβητική σειρά τα εξής πρόσωπα:

1. Αναστασίου Τάσος (υποψήφιος Αμμοχώστου)

2. Βαρωσιώτης Ανδρέας (υποψήφιος Αμμοχώστου)

3. Γιώρκας Μηνάς (υποψήφιος Λευκωσίας)

4. Κωνσταντινίδη Νταϊάνα (υποψήφια Αμμοχώστου)

5. Παναγιώτου Φειδίας (υποψήφιος Λευκωσίας)

6. Πίγκας Ανδρέας (υποψήφιος Λευκωσίας)

7. Χριστοδούλου Στέφανος (υποψήφιος Λάρνακας).

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1.Παναγιώτου Φειδίας: 4.006 ψήφοι (56,79%)

2. Κωνσταντινίδη Νταϊάνα: 1.923 ψήφοι (27,26%)

3. Γιώρκας Μηνάς: 459 ψήφοι (6,59%)

4. Ανδρέας Βαρωσιώτης: 259 ψήφοι (3,6%)

5. Ανδρέας Πίγκας: 176 ψήφοι (2,50%)

6. Στέφανος Χριστοδούλου: 120 ψήφοι (1,70%)

7. Τάσος Αναστασίου: 105 ψήφοι (1,49%)

Για μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία έκαναν λόγο η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη και ο Μηνάς Γιώρκας. Παράλληλα, ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον Φειδία Παναγιώτου.