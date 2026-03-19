Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Απέσυρε την υποψηφιότητά της η Βάλερη Ταραπάι: «Δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα στην Άμεση Δημοκρατία»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Την απόφαση να αποσυρθεί από την κούρσα των εκλογών έλαβε η 29χρονη Βάλερη Ταραπάι μετά τις καταγγελίες του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου για υποψήφιο στην Άμεση Δημοκρατία που διακινούσε ναρκωτικά στα κατεχόμενα.

Η κ. Ταραπάι δήλωσε στο politis.com.cy ότι «αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητα μου διότι δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στην Άμεση Δημοκρατία».

Ερωτηθείσα εάν δέχθηκε πιέσεις από το κόμμα για να αποσυρθεί απάντησε ότι «είναι καθαρά δική μου απόφαση».

Συνεχίζοντας είπε ότι «η Άμεση Δημοκρατία προσπαθεί για το καλύτερο στην κοινωνία», τονίζοντας ότι «δεν με έβαλαν στο περιθώριο αλλά μου έδωσαν το δικαίωμα να συμμετάσχω στις εκλογές».

Ακολούθως εξέφρασε προβληματισμό για τις συνέπειες που έχει η δημοσίευση μιας φωτογραφίας με άλλο πρόσωπο δίπλα της, το οποίο δεν έχει σχέση με τις εκλογές, ωστόσο εκτίθεται δημόσια κατά τρόπο αντιδεοντολογικό, γεγονός που οδηγεί σε διασυρμό.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη η κ. Ταραπάι σε δηλώσεις στο philenews παραδέχθηκε ότι συνελήφθη από τις «αρχές» στα κατεχόμενα και πως καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Υποστήριξε δε ότι εξέτισε ποινή δύο ετών και αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής.

Ακολούθως ανέφερε ότι έχει καθαρό ποινικό μητρώο στην Κυπριακή Δημοκρατία και πως ουδέποτε είχε πρόβλημα με την Αστυνομία στις ελεύθερες περιοχές. Παραδέχθηκε επίσης ότι έκανε λάθος αλλά υποστήριξε ότι αδικήθηκε διότι ήταν παιδί και δεν προστατεύθηκε. Συγκεκριμένα είπε ότι «ισχύει ότι είχα στην κατοχή μου ναρκωτικά, αλλά τα τρία χρόνια φυλάκισης δεν είναι κάτι που στέκει καθώς δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα κατεχόμενα και το είδαμε και πρόσφατα με τους Ελληνοκύπριους που συνέλαβαν».

Μετά την εξέλιξη αυτή, στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας στην επαρχία Κερύνειας θα τοποθετηθεί ο πρώτος επιλαχόντας Κυριάκος Κωμοδρόμος.

Tags

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα