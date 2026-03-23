Γιάννης Λαούρης στον «Π»: Πείραμα η Άμεση Δημοκρατία - «Είχα μια εμπλοκή στο Χρηματιστήριο αλλά δεν έκανα κάτι παράνομο»

Συνέντευξη στην Άντρη Δανιήλ και στον Σταύρο Αντωνίου

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο Γιάννης Λαούρης ξεδιπλώνει τις προθέσεις του, εάν εισέλθει στη Βουλή η Άμεση Δημοκρατία, την οποία χαρακτηρίζει πείραμα και την προσομοιάζει με την ίδια τη ζωή. Εξιδανικεύει την τέχνη της διαβούλευσης, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει πιο δημοκρατικός τρόπος να καταλήξεις σε συναίνεση με τον πελάτη, που δεν είναι άλλος από τους πολίτες.

Αντισυστημικοί;

Κληθείς να απαντήσει αν η Άμεση Δημοκρατία φέρει τον τίτλο του αντισυστημικού κόμματος, ο κ. Λαούρης αναφέρει ότι απορρίπτει τις «ταμπέλες», λέγοντας ότι το κόμμα θα φέρει νέες ιδέες, αντίθετες με το κατεστημένο. Μέσα στο μοντέλο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αναφέρει, υπάρχουν ιδεολογικά κάστρα, «τα οποία ήταν σωστά τον καιρό που έγιναν, γιατί έγιναν για κάποιον λόγο και ακόμα δουλεύουν αλλά νομίζω ότι έφτασαν στο τέρμα τους, με την έννοια ότι έγιναν η Αριστερά και η Δεξιά». Προσθέτει ότι «ξεκινήσαμε με τον κομμουνισμό και τον καπιταλισμό, ύστερα εξελιχθήκαμε στους σοσιαλοδημοκράτες, τους ακραίους κ.λπ.», τονίζοντας πως αυτά τα ιδεολογικά σχήματα «δεν εξυπηρετούν τον κόσμο» σήμερα. Εκφράζει δε την πεποίθηση ότι με την εμφάνιση της Άμεσης Δημοκρατίας όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και το ίδιο το κράτος, θα αρχίσουν να σκέφτονται αμεσοδημοκρατικά. «Είμαστε ένα κόμμα», αναφέρει, «στο οποίο μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει».

Στην ερώτηση αν οι χρήστες της εφαρμογής Agora θεωρούνται και μέλη του κόμματος, απαντά ότι ακόμα δεν διαχωρίστηκαν οι φίλοι της Άμεσης Δημοκρατίας από τους χρήστες της εφαρμογής Agora. Δόθηκε, είπε, το δικαίωμα και στον πιο απλό πολίτη να αισθάνεται ότι μπορεί να είναι υποψήφιος και κάποιοι τόλμησαν να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία

Ο Γιάννης Λαούρης αναφέρεται στην Εσθονία η οποία εφάρμοσε την ηλεκτρονική ψηφοφορία και η οποία, όπως αναφέρει, είναι επιτυχημένη. Οι πολίτες της συγκεκριμένης χώρας, προσθέτει, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν όπου και αν βρίσκονται, κάτι το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Ένα application όπως αυτό της Άμεσης Δημοκρατίας, σημειώνει, θα επιταχύνει τις διαδικασίες της συμμετοχής και της ανταπόκρισης του κοινού στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται.

Ερωτηθείς εάν το μοντέλο της Άμεσης Δημοκρατίας και της ηλεκτρονικής εφαρμογής Agora διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων ή τελικά δημιουργεί οχλαγωγία και χάος από τη μαζική συμμετοχή ατόμων με πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις, ο κ. Λαούρης μιλά για πολυφωνία κατά την οποία θα εκφράζονται πολλές απόψεις, κάτι το οποίο θα αναβαθμίσει τη σκέψη τους καθενός ξεχωριστά, λέγοντας ότι αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη αλλαγή.

Αντιπαρέρχεται του επιχειρήματος της κυβέρνησης ότι αν εκλεγεί ο Φειδίας θα χρειαστεί κόστος 6 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν ξανά εκλογές για ευρωβουλευτή, τονίζοντας ότι με την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γλύτωνε η κοινωνία αυτό το κόστος.

Ποινικό μητρώο

Δεν ελέγχθηκαν τα ποινικά μητρώα των υποψηφίων, τώρα γίνεται έλεγχος, ανέφερε ο κ. Λαούρης για τους υποψήφιους βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας, διερωτώμενος αν τα υπόλοιπα κόμματα το έκαναν ή αν απλά επιτίθενται όλοι στον Φειδία. Ακόμη και για την υποψήφια η οποία καταδικάστηκε για ναρκωτικά στο μακρινό παρελθόν τόνισε ότι είναι λευκό το ποινικό μητρώο της και αντιπαρέβαλε με τη σημερινή εποχή κατά την οποία εκατοντάδες νέοι κάνουν χρήση ουσιών, όπως είπε.

Χρηματιστήριο

Ο υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας κλήθηκε να απαντήσει στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, περί εμπλοκής του σε εταιρεία στο Χρηματιστήριο, η οποία εξαπάτησε επενδυτές. Απάντησε λέγοντας ότι ο ίδιος δεν καταδικάστηκε ποτέ για οτιδήποτε. «Ξανάκουσα αυτό το κουτσομπολιό», είπε. Πρόσθεσε δε ότι «είχα μια εμπλοκή στο Χρηματιστήριο αλλά δεν έκανα κάτι παράνομο για το οποίο να καταδικαστώ». Υπήρχαν 11-12 εταιρείες, συμπλήρωσε, «οι οποίες συνεβλήθησαν και μια από εκείνες ήταν η δική μου». Ανέφερε ότι υπήρχε διοικητικό συμβούλιο με 13 άτομα εκ των οποίων τρεις υπουργοί. «Το Χρηματιστήριο κατέρρευσε», υπογράμμισε, «πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τα λεφτά τους». Υποστήριξε επίσης ότι δεν έγινε απάτη, λέγοντας ότι υπήρχαν πολλά θύματα και δεν ήταν μόνο εκείνοι που πίστεψαν και επένδυσαν σε εκείνη την εταιρεία αλλά και εκείνοι που είχαν τις εταιρείες και έχασαν τις δουλειές τους. «Ένας από αυτούς», ανέφερε, «ήμουν κι εγώ».

«Υπερβολική η επίτροπος»

«Έχουμε κι εμείς ένα μερίδιο ευθύνης αλλά η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων είναι υπερβολική στο θέμα που προέκυψε με την εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας», είπε ο κ. Λαούρης. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν έγινε στην ώρα της η μελέτη επικινδυνότητας, εξηγώντας ότι πρέπει να προσληφθεί ένας Οίκος να κάνει την εν λόγω μελέτη. «Αλλά αυτό», συνέχισε, «δεν σημαίνει ότι έπρεπε να κατέβει η εφαρμογή, διότι ουσιαστικά θα έκλεινε το κόμμα το οποίο είναι η ίδια η εφαρμογή».

Ποιος απαντά;

Ο Γιάννης Λαούρης ρωτήθηκε αν θα υπάρξει κάποια ηγεσία ή εκπρόσωπος Τύπου και ποιος απαντά εκ μέρους της Άμεσης Δημοκρατίας, γιατί ο ίδιος ο Φειδίας δεν απαντά ποτέ στο τηλέφωνο, κάτι που δεν παραπέμπει σε ιδιαίτερα δημοκρατική συμπεριφορά αλλά σε ένα συγκεντρωτικό και δικτατορικό μοντέλο. Απάντησε ότι ο ευρωβουλευτής έχει ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμα, με χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα να τον κατακλύζουν καθημερινά, λέγοντας ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να απαντήσει σε όλα.

Κυπριακό

Η Άμεση Δημοκρατία δεν θα δώσει θέσεις για το Κυπριακό, καθώς, όπως ανέφερε, «ο λαός μάς έδωσε εντολή, θέτοντας σε προτεραιότητα δύο ζητήματα, που είναι η ακρίβεια του σήμερα και η καταπολέμηση της διαφθοράς». Συνεπώς, τόνισε, το Κυπριακό δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ακολούθως είπε ότι δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας που ετοιμάζουν προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα δύο πιο πάνω ζητήματα και τις οποίες θα κοινοποιήσουν στο άμεσο μέλλον. «Θα αναπτύξουμε», είπε, «ένα είδος πολιτικής για το πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, για το πώς θα ζει καλύτερα και δικαιότερα».

Το ρεπορτάζ είναι από Podcast στον Πολίτη, με φιλοξενούμενο τον Γιάννη Λαούρη, από τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου.





