«Πάρτε την ΕΔΕΚ στους ώμους σας»: Βίντεο από το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος ενόψει βουλευτικών εκλογών

ΕΔΕΚ σημαίνει ανυπότακτη, αταλάντευτη, αλύγιστη δύναμη στον αγώνα για απελευθέρωση της πατρίδας από την τουρκική κατοχή, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, στο έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο του την Κυριακή στη Λευκωσία για παρουσίαση των υποψηφίων του στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, απευθύνοντας έκκληση, "σε όλους τους συναγωνιστές που απογοητεύσαμε να επιστρέψουν και να συστρατετούν μαζί μας, σε αυτή την κρίσιμη μάχη της ΕΔΕΚ".

Ο κ. Αναστασίου δήλωσε ευτυχής, «γιατί αυτό που προσπαθήσαμε όλοι, να τερματίσουμε την εσωστρέφεια και να αλλάξουμε σελίδα, το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό", όπως σημείωσε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε πως οι θέσεις της ΕΔΕΚ «που είναι απόλυτα εθνικά αξιοπρεπείς και εφικτές ως πρόταση». Ανέφερε πως το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και παράνομου εποικισμού και μόνο ως τέτοιο πρέπει να προτάσσεται σε οποιεσδήποτε διαδικασίες. «Κατά προτεραιότητα συζήτηση και επίλυση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, δηλαδή της αποχώρησης του τουρκικού στρατού κατοχής και της κατ’ αρχήν συμφωνίας για αποχώρηση των εποίκων, της κατάργησης των εγγυήσεων και των λεγομένων μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων», ανέφερε.

Πρόταξε επίσης την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις, χωρίς μακρές μεταβατικές περιόδους και χωρίς πρωτογενές δίκαιο και με κατοχύρωση των τεσσάρων ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, περιουσίας και εργασίας σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια.

«Ο απόλυτος σεβασμός όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου», σημείωσε.

Για την παρούσα φάση του Κυπριακού, δήλωσε ο κ. Αναστασίου, προτείνει, παρά τη διαφωνία τους για τη συζήτηση ΜΟΕ και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να σταματήσουν αυτή "την επικίνδυνη διαδικασία", διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα κατατεθούν αύριο ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου.

Σε πρώτο στάδιο, είπε, προτείνουν να εξεταστεί από την ε/κ πλευρά η συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο όλων ανεξαιρέτως "των λεγομένων 'συγκλίσεων' του παρελθόντος, δηλαδή των επονομαζόμενων 'συγκλίσεων Ντάουνερ' και των 6 σημείων του πλαισίου Γκουτέρες, να διαγραφούν όποιες εκ των συγκλίσεων δεν είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να ετοιμαστεί έγγραφο το οποίο να κατατεθεί στη διαπραγμάτευση ως πρόταση της πλευράς μας για συμπερίληψη στο κείμενο λύσης του Κυπριακού."

Να προταθεί, είπε, η πλήρης αποχώρηση όλων των στρατευμάτων με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 18 μήνες και η πλήρης κατάργηση των εγγυήσεων. Να προταθεί η αντικατάσταση των εγγυητριών δυνάμεων με εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύσταση προσωρινής δύναμης επιτήρησης της εφαρμογής της λύσης, χωρίς τη συμμετοχή των τριών νυν εγγυητριών δυνάμεων, ανέφερε.

Να προταχθεί, συνέχισε, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της ουσίας του Κυπριακού, η υλοποίηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 550 και 789 που προνοούν την ανάληψη της διοίκησης της περιοχής από τα Ηνωμένα Έθνη και την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της και ο τερματισμός των τουρκικών μεθοδεύσεων για εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου.

Για θέμα των Βρετανικών Βάσεων και της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασίου είπε ότι το θέμα των Βάσεων πρέπει να ανοίξει ξανά. «Πλην του γεγονότος ότι είναι ένα αποικιοκρατικό κατάλοιπο σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως αποδείχτηκε αποτελεί και κίνδυνο για την ασφάλεια της Κύπρου και των πολιτών της. Η συζήτηση για τις Βάσεις δεν πρέπει να μπει και πάλι στα συρτάρια, όπως έγινε από το 2008 και μετά», ανέφερε.

Για το θέμα της αμυντικής θωράκισης, σημείωσε την συμβολή της ΕΔΕΚ στο Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου – Ελλάδας, με πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ και το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ κατέχει διαχρονικά την προεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής.

Ο πρόεδρος τα ΕΔΕΚ είπε επίσης ότι συμπάσχουν με τους κτηνοτρόφους για το τεράστιο πρόβλημά του αφθώδους πυρετού. «Πρέπει να παραδεχτούμε την αδυναμία μας να ελέγξουμε την γραμμή κατάπαυσης πυρός. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στα κατεχόμενα. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και να ασκήσει πιέσεις, συνδέοντας τα με τις διάφορες επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις», συνέχισε.

Πρώτιστο μέλημα, είπε, είναι η στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους οι οποίοι έχασαν τα πάντα. Οι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν αμέσως.

Ο κ. Αναστασίου δήλωσε ευτυχής, «γιατί αυτό που προσπαθήσαμε όλοι, να τερματίσουμε την εσωστρέφεια και να αλλάξουμε σελίδα, το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Καλωσορίζω τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι οποίοι για κάποιο λόγο είχαν αποστασιοποιηθεί, στα μετερίζια της ΕΔΕΚ. Καλωσορίζω τον συναγωνιστή Νίκο Νικολαΐδη στην πρώτη γραμμή των αγώνων της ΕΔΕΚ. Υπερθεματίζω την επισήμανση του ότι η Κύπρος όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται σήμερα την ΕΔΕΚ», ανέφερε.

Για να παραμείνει η ΕΔΕΚ ένα δυνατό κάστρο αντίστασης και έπαλξης εθνικών και κοινωνικών αγώνων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστράτευση, πρόσθεσε. «Αυτή τη συστράτευση επιδίωξα από την πρώτη στιγμή. Στο κάλεσμα μου για συμπόρευση και ενότητα, ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συναγωνιστές και συναγωνίστριες».

Απηύθυνε δε έκκληση «σε όλους τους συναγωνιστές που απογοητεύσαμε να επιστρέψουν και να συστρατευτούν μαζί μας, σε αυτή την κρίσιμη μάχη της ΕΔΕΚ. Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», επεσήμανε.

Ο κ. Αναστασίου σημείωσε ότι στις 6 Φεβρουαρίου, η ΕΔΕΚ συμπλήρωσε 57 χρόνια «αιματοβαμμένων αγώνων, πολιτικής και κοινωνικής δράσης», από την ημέρα που ο Βάσος Λυσσαρίδης ύψωνε το λάβαρο της γροθιάς και οι πρωτοπόροι της ΕΔΕΚ κράτησαν τον ιστό της σημαίας της εθνικής και κοινωνικής αξιοπρέπειας.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε στους αγώνες του Βάσου Λυσσαρίδη και θύμισε «ποιοι τα έβαλαν με τη χούντα, ποιοι τα έβαλαν με την ΕΟΚΑ Β΄ και την αντίσταση της ΕΔΕΚ κατά του προδοτικού πραξικοπήματος. Να τους θυμίσουμε ποιοι στάθηκαν ανάχωμα σε διχοτομικά σχέδια ξεπουλήματος της Κύπρου, με κορυφαίας σημασίας στιγμή τον αγώνα κατά του σχεδίου Ανάν. Να τους θυμίσουμε ποιο κόμμα έφερε τον σοσιαλισμό στην Κύπρο», είπε.

Θέλει να θυμίσει, συνέχισε, ποιοι μιλούσαν από δεκαετίες για αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμφερόντων στο Κυπριακό και τα γεωπολιτικά. Τα βλέπουμε στην πράξη τώρα. «Ποιοι προειδοποιούσαν για σαλαμοποίηση του Κυπριακού. Ήδη αυτή γίνεται. Ποιοι φώναζαν με αγωνία για «κάθε σπίτι και κάστρο». Όλοι τώρα ομολογούν την ανάγκη για αμυντική θωράκιση».

Επίσης, είπε, το 1972, πρώτη η ΕΔΕΚ μίλησε για την ανάγκη εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Υγείας και από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της πάλευε για τον πρωτογενή τομέα της αγροτικής οικονομίας. Η ΕΔΕΚ είχε λάβαρο τη δωρεάν παιδεία, έδωσε μάχες, εντός και εκτός Βουλής, για τους χαμηλοσυνταξιούχους και για την ισονομία ανδρών και γυναικών, αποκάλυψε σκάνδαλα μεγατόνων. «Δυστυχώς ουδείς τιμωρήθηκε», ανέφερε.

Τιμούν, σημείωσε, την ιστορία της ΕΔΕΚ, είναι περήφανοι γι’ αυτή, αλλά δεν μένουν μόνο στο παρελθόν και δεν ζητούν από το λαό να τους κρίνει μόνο με βάση αυτά που έκαναν, αλλά γι’ αυτά που προτείνουν. «Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο λαϊκισμός, η ισοπέδωση, η διακωμώδηση της πολιτικής, η ΕΔΕΚ καλείται να αντιτάξει την σοβαρότητα, την ουσία στην πολιτική, την αποτελεσματικότητα», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στους πυλώνες πολιτικής της ΕΔΕΚ για την στεγαστική κρίση, την ενεργειακή ακρίβεια, την υγεία και την παιδεία, το υδατικό, την οικονομική πολιτική, την καινοτομία, την αγροτική οικονομία, τη νεολαία.

Μετά την ομιλία έγινε η παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές σε όλες τις επαρχίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ